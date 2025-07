Carola Laner durísima con Michel y Bahl: “Los que fundieron la provincia ahora vienen a dar lecciones”

“Es inadmisible que quienes fueron parte del desastre económico, institucional y ético que sufrió Entre Ríos —y el país entero— pretendan hoy dar cátedra de gobierno”, disparó Laner en declaraciones a 7Paginas.

“Dejaron una provincia quebrada”

En un tono firme, la diputada repasó lo que considera el legado del kirchnerismo en Entre Ríos: “Dejaron una provincia endeudada en dólares, con rutas destrozadas, hospitales paralizados, escuelas deterioradas y una Caja de Jubilaciones quebrada. Dejaron un país con inflación descontrolada, salario mínimo de miseria y una estructura estatal clientelizada y colapsada”, detalló.

Y agregó: “Formaron parte de un gobierno nacional que destruyó el aparato productivo, generó cepos, brechas y recesión, y ahogó a las provincias. ¿Y ahora vienen a hablar de gestión?”

“Michel fue parte del vacunatorio VIP”

Laner no dejó afuera las acusaciones personales y recordó que Michel ocupó cargos claves durante la gestión de Alberto Fernández: “Fue protagonista del peor gobierno de la historia argentina, el del vacunatorio VIP y las fiestas en Olivos durante la pandemia. Tiene poco para decir y mucho para explicar”, apuntó.

Sobre Adán Bahl, lo vinculó directamente con hechos de corrupción: “Fue vicegobernador y presidente del Senado durante la causa de corrupción provincial más escandalosa. Antes de repartir chicanas, deberían revisar su propio prontuario político y moral”.

“Nosotros sí defendemos a Entre Ríos”

Laner también se refirió al accionar del oficialismo provincial frente al gobierno nacional: “Ellos callaron durante años mientras Nación se apropiaba de los fondos de la Caja de Jubilaciones y del excedente de Salto Grande. Nosotros sí lo hicimos, y lo llevamos a la Corte Suprema”.

En contraposición, defendió los logros de la actual gestión: “Hoy tenemos una provincia que está de pie. Se pagan sueldos y aguinaldos en tiempo y forma, se reactivan obras con fondos propios, se ordenan las cuentas y se baja el gasto político. Y todo esto en el peor momento en términos de ingresos para las provincias”.

“Ya no se acomoda a los amigos ni se roba”

La legisladora no escatimó en críticas al modo de hacer política del kirchnerismo: “Les molesta que hoy no se roba, no se acomoda a los amigos y no se hace negocio con la obra pública. Por eso gritan. Porque perdieron el aparato del que vivieron décadas”.

Y cerró con un mensaje contundente: “Antes de exigir explicaciones, deberían pedir perdón. A Entre Ríos. Y a todo el país”.

De esta manera, Carola Laner dejó en claro la postura del oficialismo provincial frente a la embestida discursiva del peronismo, en un escenario que ya comienza a calentar el clima electoral de cara a las próximas elecciones legislativas.

Redacción de 7Paginas