Carola Laner: “Recibimos una provincia desfinanciada y hoy tenemos resultados específicos para mostrar”

En diálogo con 7Paginas, la legisladora sostuvo que al asumir se encontraron con una provincia “desfinanciada, endeudada y con las cuentas en rojo”, en un escenario de desorden financiero y desorganización administrativa.

“Lo dijimos con claridad, no lo ocultamos ni pusimos excusas. Nos pusimos a trabajar con esfuerzo, liderazgo y conducción política. Hoy podemos mostrar resultados específicos, producto de la gestión, la planificación y el compromiso”, afirmó.

“Transformar lleva tiempo”

Laner reconoció que aún queda mucho por hacer y que revertir años de postergación no es un proceso inmediato. “Siempre fuimos claros: salir adelante no iba a ser fácil ni rápido. Para transformar de verdad se necesita tiempo y decisiones firmes”, remarcó.

La diputada destacó que la primera mitad de la gestión implicó romper inercias y adoptar medidas que generaron incomodidad en el ámbito político. “Priorizamos lo correcto por sobre lo que conviene. Sabíamos que el camino iba a ser difícil, pero estábamos dispuestos a poner el hombro”, señaló.

En relación a la preocupación por la recaudación y el complejo panorama económico, indicó que “no son tiempos de soluciones mágicas”. “Prometemos trabajo, no milagros. Gobernar en tiempos difíciles es decir la verdad, aunque duela, y hacerse cargo”, expresó.

Reforma previsional y debate estructural

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la situación de la Caja de Jubilaciones. Laner afirmó que al inicio de la gestión el déficit anual rondaba el 40% y que, de no haberse tomado medidas, podría haber superado el 50%.

“Si no actuábamos, en pocos años la provincia no iba a poder pagar jubilaciones ni sostener el 82% móvil, que es una conquista histórica de Entre Ríos”, advirtió.

Según explicó, las decisiones adoptadas permitieron reducir significativamente el déficit proyectado, aunque reconoció que persiste un problema estructural. En ese marco, adelantó que el Ejecutivo enviará un proyecto de reforma previsional y aseguró que el oficialismo está dispuesto a debatir con la oposición, gremios y representantes de los trabajadores.

“Reformar no es quitar derechos, es garantizar que puedan sostenerse dentro de 10, 20 o 30 años. La discusión es cómo asegurar el 82% móvil de manera responsable, sin comprometer el futuro financiero de la provincia”, sostuvo.

Cruces con la oposición y clima político

Consultada sobre las críticas surgidas tras el discurso del mandatario, Laner consideró que “las transformaciones generan resistencia” y afirmó que le resulta llamativo escuchar cuestionamientos de quienes gobernaron durante años.

“Durante mucho tiempo fue más fácil mirar el corto plazo. Nosotros vinimos a cambiar las bases, a tomar decisiones aunque sean incómodas y políticamente incorrectas”, expresó.

Finalmente, de cara a un año con calendario electoral, la diputada sostuvo que la prioridad debe ser la gestión. “Tenemos la responsabilidad de gobernar y de redoblar esfuerzos en defensa de los intereses de los entrerrianos. No vamos a aflojar en nuestra convicción de transformar la provincia”, concluyó.

Laner también destacó la responsabilidad institucional que asumió recientemente dentro de la Cámara de Diputados, acompañando al presidente del cuerpo, Gustavo Hein, rol que definió como “un honor y una enorme responsabilidad” en esta nueva etapa legislativa.

Redacción de 7Paginas