Carrefour Concordia se sumó a la prevención del cancer de mama

En el marco de la conmemoración del mes de la concientización y prevención del cáncer de mamá, la sucursal Concordia de Carrefour como todos los años

homenajeó a todos los que pasan por esta situación, con un desfile de modas realizado íntegramente por el personal para sus clientes.

En la oportunidad fueron los mismos empleados y algunos de sus familiares que oficiaron de modelos para lucir prendas de la sección textiles de la tienda.

El gerente de la sucursal Concordia, Oscar Olivie, hizo público su agradecimiento a todos los que hicieron posible el evento y remarcó el compromiso social de la empresa en Concordia destacando a «todos los resilientes , mujeres y también hombres, que padecen esta patología y la transitan con valentía y superación, celebramos la vida en esta conmemoración y este es nuestro homenaje en pos de la concientización».

Pedro Marttinez