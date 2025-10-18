7PAGINAS

Sábado 18 de octubre de 2025
Carrefour Concordia se sumó a la prevención del cancer de mama

El evento fue emotivo contó con la participación de voluntarios y se recordó a la reconocida dirigente y presidenta de LALCEC Concordia, Margarita Damino de Hourcade, quien ha marcado una profunda huella en la  lucha contra el cáncer.
En el marco de la conmemoración del mes de la concientización y prevención del cáncer de mamá, la sucursal Concordia de Carrefour como todos los años

homenajeó a todos los que pasan por esta situación, con un desfile de modas realizado íntegramente por el personal para sus clientes.

En la oportunidad fueron los mismos empleados y algunos de sus familiares que oficiaron de modelos para lucir prendas de la sección textiles de la tienda.

El gerente de la sucursal Concordia, Oscar Olivie, hizo público su agradecimiento a todos los que hicieron posible el evento y remarcó el compromiso social de la empresa en Concordia destacando a «todos los resilientes , mujeres y también hombres,  que padecen esta patología y la transitan con valentía y superación, celebramos la vida en esta conmemoración y este es nuestro homenaje en pos de la concientización».

