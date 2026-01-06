Carta a Salto Grande: intendentes preocupados por los niveles del río Uruguay en plena temporada turística

A través de una carta dirigida al embajador Alejandro Daneri, presidente de la Delegación Argentina ante la CTM, los jefes comunales advirtieron sobre las “permanentes y bruscas fluctuaciones” del nivel del río, señalando que la falta de previsibilidad en el manejo hídrico está generando serios perjuicios en las ciudades ribereñas.

“Playas inutilizables, infraestructura afectada y pérdidas económicas concretas son hoy una realidad cotidiana para nuestras comunidades”, expresaron los intendentes, al tiempo que remarcaron que miles de trabajadores dependen directamente de la actividad turística vinculada al río Uruguay.

En el documento, los mandatarios locales señalaron que las inversiones realizadas por los municipios para el desarrollo turístico se ven comprometidas por decisiones que, según sostienen, no contemplan el impacto social, económico y territorial aguas abajo de la represa. En ese sentido, reclamaron información clara, diaria y accesible sobre el manejo del recurso hídrico, además de una revisión del esquema de gestión que tenga en cuenta la realidad de las localidades costeras.

“La creciente del río Uruguay ya se percibe en distintas localidades ribereñas de la costa entrerriana, donde los altos niveles afectan actividades recreativas, deportivas y turísticas, en un momento clave del año”, indicaron.

Finalmente, los intendentes enfatizaron que “el río Uruguay no puede seguir siendo administrado de espaldas a quienes viven, trabajan y producen en sus costas”, y reiteraron el pedido de diálogo y articulación para evitar mayores daños durante la temporada estival.