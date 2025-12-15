Casi 100 motocicletas retenidas durante el fin de semana en Concordia

Un importante despliegue policial se desarrolló durante el último fin de semana en la ciudad de Concordia, en el marco de los operativos de seguridad y control que viene implementando la Jefatura Departamental, con resultados que reflejan la magnitud de las infracciones viales y el refuerzo de las tareas preventivas en toda la ciudad.

Según se informó oficialmente a 7Paginas, entre el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre se llevaron adelante controles en distintos puntos y horarios, en el contexto de los programas “Barrios Seguros”, “Plaza Segura” y “Operativo de Control Vehicular”. Como saldo de estos procedimientos, se identificaron 209 personas y 157 vehículos.

Asimismo, se procedió a la retención de 95 motocicletas por infracción a la Ley de Tránsito, se labraron 86 actas contravencionales y se concretó la detención de una persona. Estas cifras dan cuenta no solo del elevado número de infractores que circulan por las calles de la ciudad, sino también del trabajo sostenido que viene realizando la fuerza policial para garantizar mayor seguridad a los vecinos.

Desde la Policía destacaron la labor coordinada entre las distintas áreas y dependencias, lo que permitió fortalecer la prevención del delito, el control del tránsito y la presencia policial en barrios y espacios públicos. En ese sentido, los operativos “Barrio Seguro” y “Plaza Segura” apuntaron a reforzar la seguridad en zonas residenciales y lugares de esparcimiento, mientras que el “Control Vehicular” tuvo como objetivo principal la prevención de accidentes y el uso responsable de los vehículos.