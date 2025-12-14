Casi 30 motocicletas retenidas y un joven detenido, el saldo de los intensos operativos policiales en barrios y plazas de Concordia

Según se informó a 7Paginas, el operativo comenzó alrededor de las 20:00 horas y contó con la participación de personal de todas las áreas y comisarías dependientes de la Departamental Concordia. Durante los controles vehiculares y de “Plaza Segura”, se procedió a la identificación de 68 personas y al control de 53 vehículos. Como resultado, se retuvieron 29 motocicletas por infracciones a la Ley de Tránsito y se labraron un total de 31 actas contravencionales.

Desde la fuerza destacaron la fuerte presencia policial en los distintos sectores de la ciudad, una estrategia que busca reforzar la prevención y combatir de manera directa hechos delictivos y conductas peligrosas en la vía pública.

En ese contexto, durante el operativo realizado en inmediaciones de calles Diamantes y Gregoria Pérez, los uniformados detectaron a un motociclista que circulaba realizando maniobras peligrosas y en contramano, evadiendo el control policial a gran velocidad y poniendo en riesgo la vida de transeúntes. Ante esta situación, se inició una persecución que culminó en calles Teniente Ibáñez y Tala.

En el lugar, el conductor del rodado, un joven de 22 años, se negó a identificarse y a entregar el motovehículo, resistiéndose al accionar policial. La situación se tornó más tensa cuando familiares y vecinos comenzaron a agredir al personal policial con piedras. Finalmente, los efectivos lograron aprehender al individuo y secuestrar la motocicleta, una Gilera Smash, por infracción a la Ley de Tránsito.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Julia Rivoira, el joven fue detenido y quedó imputado por el supuesto delito de atentado y resistencia a la autoridad. Desde la Jefatura Departamental remarcaron que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de Concordia con el objetivo de garantizar mayor seguridad y orden en los barrios y espacios públicos.