Domingo 14 de diciembre de 2025
Casi 30 motocicletas retenidas y un joven detenido, el saldo de los intensos operativos policiales en barrios y plazas de Concordia

En el marco del Operativo Policial “Barrios Seguros”, que lleva adelante la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, se desarrollaron este sábado por la noche amplios controles en distintos barrios y espacios públicos de la ciudad, con un saldo de casi 30 motocicletas retenidas y una persona detenida por atentado y resistencia a la autoridad.
Redacción 7Paginas

Según se informó a 7Paginas, el operativo comenzó alrededor de las 20:00 horas y contó con la participación de personal de todas las áreas y comisarías dependientes de la Departamental Concordia. Durante los controles vehiculares y de “Plaza Segura”, se procedió a la identificación de 68 personas y al control de 53 vehículos. Como resultado, se retuvieron 29 motocicletas por infracciones a la Ley de Tránsito y se labraron un total de 31 actas contravencionales.

Desde la fuerza destacaron la fuerte presencia policial en los distintos sectores de la ciudad, una estrategia que busca reforzar la prevención y combatir de manera directa hechos delictivos y conductas peligrosas en la vía pública.

En ese contexto, durante el operativo realizado en inmediaciones de calles Diamantes y Gregoria Pérez, los uniformados detectaron a un motociclista que circulaba realizando maniobras peligrosas y en contramano, evadiendo el control policial a gran velocidad y poniendo en riesgo la vida de transeúntes. Ante esta situación, se inició una persecución que culminó en calles Teniente Ibáñez y Tala.

En el lugar, el conductor del rodado, un joven de 22 años, se negó a identificarse y a entregar el motovehículo, resistiéndose al accionar policial. La situación se tornó más tensa cuando familiares y vecinos comenzaron a agredir al personal policial con piedras. Finalmente, los efectivos lograron aprehender al individuo y secuestrar la motocicleta, una Gilera Smash, por infracción a la Ley de Tránsito.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Julia Rivoira, el joven fue detenido y quedó imputado por el supuesto delito de atentado y resistencia a la autoridad. Desde la Jefatura Departamental remarcaron que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de Concordia con el objetivo de garantizar mayor seguridad y orden en los barrios y espacios públicos.