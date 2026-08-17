Casi el 70% del comercio de Concordia registró caídas en sus ventas durante el primer semestre de 2026

El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) dio a conocer el análisis evolutivo de su primera encuesta periódica de 2026, la cual evalúa el desempeño de las PyMEs locales durante los primeros seis meses del año.

El estudio, realizado sobre una muestra de 115 participantes de los sectores comercial, industrial y de servicios, reflejó un panorama complejo para la actividad económica local.

En cuanto al nivel general de operaciones, solo el 33% de los encuestados definió la condición actual de su empresa como «completamente activa», mientras que un 60% la categorizó como «parcialmente activa» y un 7% indicó estar «sin actividad».

Desempeño de las ventas y comercio transfronterizo

El impacto negativo en la facturación se consolidó como la variable predominante en el sector mercantil: Caída comercial: El 69,6% de los comercios afirmó haber sufrido un descenso en sus ventas respecto al primer semestre de 2025.

En el desglose, un 42,6% reportó caídas de entre el 1% y el 25%; un 15,7% registró bajas de entre el 26% y el 50%; y un 11,3% sufrió contracciones superiores al 50%.

Ventas estables o en alza: Un 16,5% mantuvo el mismo nivel de operaciones, mientras que solo un 13,9% logró incrementos en su facturación.

Impacto del vecindario uruguayo: El 64,3% de los consultados consideró «nula» la incidencia del intercambio con compradores uruguayos en su actividad, frente a un 29,6% que la calificó como «baja y positiva».

Canal digital: El 58,3% de las empresas opera actualmente a través de venta online, aunque para el 34,8% este canal representa solo entre el 1% y el 25% del total de sus transacciones. Un 41,7% de los comercios aún no realiza ventas por internet.

Endeudamiento impositivo, crédito y empleo

Las dificultades financieras se trasladaron al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a la liquidez de los comercios: Variable Financiera y Laboral

Resultado Semestral (2026)Pago de impuestos y tasas50,4% pago íntegro | 40% pago parcial | 9,6% no pagó

Deudas arrastradas de 2025

Un 32,2% mantiene deudas de tasas e impuestos del período anterior

Acceso a crédito bancario

Solo el 23,5% pudo acceder a líneas de crédito; el 76,5% no accedió

Conflictividad laboral

El 71,5% de las firmas con personal no registró conflictos en el último año

Expectativas para los próximos 12 meses

Pese al contexto recesivo del primer semestre, la mirada prospectiva de los comerciantes para el próximo año muestra cautela.

El 43,5% proyecta que la situación de su negocio se mantendrá «igual», mientras que un 32,2% prevé un escenario favorable («mejor» o «mucho mejor»). En la vereda opuesta, un 24,3% proyecta un panorama negativo («peor» o «mucho peor»).

Redacción de 7Paginas