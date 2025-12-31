Casi medio millón de personas visitaron el Parque Termal de Federación durante 2025

Pese a la recesión económica que atravesó el país, con mayor impacto en la segunda mitad del primer semestre del año, desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Federación realizaron un balance positivo de la temporada. La evaluación se sustenta en el movimiento turístico sostenido que permitió mantener activa la economía local en una ciudad que dispone de más de 13 mil plazas de alojamiento hotelero.

De acuerdo al relevamiento realizado por 7Paginas, entre los meses de enero y noviembre se registraron más de 435 mil entradas vendidas al Parque Termal y Acuático. Si se suman las cifras correspondientes al mes de diciembre, el número final se acercaría a las 500 mil visitas, una marca significativa en el actual contexto económico.

Si bien al compararlo con otros períodos este registro puede resultar inferior, el dato adquiere mayor relevancia al considerar el escenario nacional, donde los recortes en el consumo afectaron de manera directa al turismo, uno de los primeros sectores en resentirse. En ese marco, los números alcanzados por Federación resultan alentadores: no solo fue el parque termal más visitado de Entre Ríos, sino que además evidenció una recuperación paulatina de la actividad turística.

En este sentido, cobra especial importancia lo expresado oportunamente por el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, quien remarcó que una de las claves del buen desempeño fue la política de promociones sostenida durante todo el año. “Este año Federación salió a buscar a los turistas”, había señalado el funcionario, destacando el esfuerzo realizado para mantener vigente al destino en un contexto adverso.

De esta manera, el Parque Termal de Federación cerrará el año con cifras que ratifican su liderazgo dentro del mapa turístico entrerriano y su rol fundamental como motor económico para la ciudad y la región.