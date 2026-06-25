Caso de Síndrome Urémico Hemolítico en Federación: Una pista fuerte vincula al queso investigado y el menor evoluciona favorablemente

En una entrevista exclusiva concedida al programa radial Entre Líneas de Radio UNO Federación, el funcionario detalló los pormenores de la investigación y llevó tranquilidad a la comunidad respecto al estado de salud del menor afectado.

Una muestra aportada por la familia

Durante la entrevista, Cornu reveló un dato clave aportado de forma privada por el entorno del niño: el padre del menor localizó en la heladera de su hogar un trozo del queso que había consumido su hijo semanas atrás y decidió enviarlo por su cuenta a un laboratorio.

«El padre del niño envió una muestra de queso, un pedazo que le quedaba en su heladera, a un laboratorio de bromatología, y la Dirección de Epidemiología le informó de manera no oficial que tenían resultados positivos para el cultivo de ese trozo de queso», explicó el funcionario.

No obstante, el bioquímico aclaró que, al no haber sido tomada y transportada la muestra por profesionales siguiendo los protocolos oficiales de trazabilidad, el resultado carece de valor legal estricto. Sin embargo, este hallazgo fortalece drásticamente la hipótesis sanitaria y justifica plenamente el retiro preventivo del mercado que el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) dictó sobre la marca «2L» debido a irregularidades documentales y registros vencidos.

Evolución favorable y retorno a casa

Por otra parte, Cornu trajo un panorama sumamente alentador sobre el estado sanitario del paciente, quien debió pasar por sucesivas derivaciones médicas de complejidad en Concordia y Paraná.

«El nene ya está acá en la ciudad, hace unas dos semanas que regresó a Federación y se encuentra bien. El Síndrome Urémico Hemolítico puede llevar a un cuadro renal severo o la muerte; a este chiquito la función renal se le vio afectada pero no al grado de llegar a diálisis. Ya está en su casa con los cuidados correspondientes pero fuera de peligro», remarcó.

Asimismo, el profesional aprovechó la oportunidad para disipar rumores iniciales y aclarar que el diagnóstico definitivo es SUH y no botulismo, especificando que son patologías transmitidas por alimentos completamente distintas, afectando la primera de forma directa a los riñones y al sistema hematológico.

Alerta en góndolas: Controles por bebidas vencidas

Aprovechando el contacto, el director de Bromatología alertó a la población sobre un fenómeno detectado en recientes inspecciones comerciales en supermercados de la ciudad, vinculados a la baja en las ventas y la acumulación de mercadería en depósitos.

Las autoridades detectaron importantes lotes de bebidas listas para el consumo (como gaseosas, aguas, cervezas y vinos) exhibidas en góndola con fechas de vencimiento caducadas desde los meses de febrero, marzo y mayo.

Ante esta situación, Cornu solicitó máxima atención a los consumidores: «Las primeras marcas tienen muy legible la fecha de vencimiento a la altura del cuello de la botella o en el fondo de las latas. El fabricante da una garantía de inocuidad estricta y consumir un producto vencido es un riesgo». Ante la detección de estas faltas, recordó que los vecinos pueden canalizar sus reclamos mediante las redes oficiales del área y que el municipio aplica un sistema de apercibimientos acumulativos que pueden derivar en decomisos, multas y la clausura del local.