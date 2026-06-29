Caso del alumno agredido en una plaza de Concordia: surge otra versión y denuncian violencia digital contra una estudiante de 14 años

Luego de que 7Paginas publicara el testimonio de la madre del adolescente agredido, familiares de una alumna de 14 años que comparte curso con el menor se comunicaron con este medio para denunciar que el episodio tendría como antecedente la difusión de una imagen íntima adulterada mediante inteligencia artificial.

Según relató Silvina Solís, hermana de la adolescente, el conflicto comenzó cuando autoridades de la institución educativa les informaron que circulaba entre estudiantes una fotografía de contenido sexual atribuida a la menor. Sin embargo, al acceder a la imagen, la familia advirtió que se trataba de una fotografía manipulada digitalmente.

“Mi hermana estaba completamente afectada porque toda la escuela conocía la imagen menos ella. Cuando la vimos, entendimos inmediatamente que había sido alterada con inteligencia artificial, pero igualmente se veía claramente su rostro”, explicó Solís.

De acuerdo a su relato, numerosos estudiantes señalaban como presunto responsable de la creación y difusión de la imagen a un compañero de curso de 14 años, identificado como Tomás. La familia sostiene que presentó la situación ante las autoridades escolares y reclamó medidas para frenar la circulación del material y proteger a la menor.

Cuestionamientos a la actuación de la escuela

La denunciante afirmó que tanto integrantes del equipo pedagógico como directivos de la institución manifestaron que se trataba de una situación ocurrida en redes sociales y fuera del ámbito escolar, por lo que consideraban limitada su intervención.

Sin embargo, la familia sostiene que el caso trascendió ampliamente el ámbito virtual y derivó en situaciones de hostigamiento dentro del establecimiento educativo.

“Nos dijeron que no podían hacer nada porque era un tema de redes sociales. Nosotros entendemos que el acoso también se estaba produciendo dentro de la escuela y que debían intervenir”, expresó Solís.

Asimismo, indicó que mantuvieron reuniones con directivos y personal de orientación escolar, aunque asegura que no recibieron información sobre las medidas adoptadas posteriormente.

Denuncia por violencia digital

Según el relato de la familia, durante los días posteriores la imagen continuó circulando entre estudiantes y grupos de WhatsApp, generando situaciones de burlas, comentarios ofensivos y hostigamiento hacia la adolescente.

La hermana de la menor aseguró que la situación provocó un fuerte impacto emocional en la estudiante.

“Mi hermana sufre ataques de pánico, no quiere salir de su casa ni asistir a la escuela. Nunca tuvo problemas de conducta y hoy atraviesa una situación muy difícil”, manifestó.

La familia radicó una denuncia formal el pasado sábado y sostiene que los hechos podrían encuadrarse dentro de situaciones de violencia digital, acoso y difusión no consentida de imágenes.

La pelea que terminó viralizada

Respecto de la agresión física ocurrida en la Plaza 25 de mayo, Solís afirmó que el conflicto venía escalando desde hacía varios días y que existían discusiones previas entre estudiantes vinculadas a la difusión de la fotografía.

No obstante, aclaró que su familia no tenía conocimiento previo de que se produciría la pelea y aseguró que no avalan ningún acto de violencia.

“No estamos de acuerdo con lo que pasó ni defendemos las agresiones. Nosotros solamente reclamamos justicia para mi hermana y que se investigue lo sucedido”, sostuvo.

También denunció que desde el episodio se generó una fuerte confrontación en redes sociales y que integrantes de su familia habrían recibido amenazas.

Investigación en curso

Mientras continúan las repercusiones por la agresión al alumno, ahora también se suma una denuncia vinculada a la presunta creación y difusión de una imagen manipulada mediante inteligencia artificial que tendría como víctima a una estudiante menor de edad.

De esta manera, el caso suma nuevos elementos que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes, tanto en el ámbito judicial como educativo, en un contexto donde la violencia entre adolescentes, el uso de herramientas digitales y el rol de las instituciones educativas vuelven a quedar en el centro del debate.