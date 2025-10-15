Caso Herlein: Denuncian presunta coerción judicial y defensa ineficaz en condena por abuso sexual

Gastón Aurelio Herlein, de 30 años, fue condenado el 11 de abril de 2024 a seis años de prisión efectiva por el delito de “Abuso Sexual con Acceso Carnal” en perjuicio de una adolescente, entonces menor de 17 años. Sin embargo, su familia y él mismo sostienen que se trató de una condena injusta, firmada bajo coerción y tras un proceso judicial marcado por una defensa ineficaz.

El caso se remonta al año 2017, cuando la madre de la joven, Claudia Liliana Gallo, radicó la denuncia. La investigación fiscal comenzó ese mismo año a cargo del fiscal Suñer, pero no fue hasta febrero de 2021, que se reabrió la causa con modificaciones, bajo la dirección del fiscal Martín Núñez. En esa nueva etapa, Herlein fue sometido a una indagatoria con la defensa del Dr. Sebastián Tito, quien –según relatan– en un primer momento le habría recomendado no declarar.

El hecho crucial se produjo años después, en abril de 2024. Según la versión de Herlein, fue citado para firmar un acuerdo de juicio abreviado. Al manifestar su desacuerdo, al día siguiente –el 11 de abril– se fijó de manera inmediata una audiencia de homologación donde, finalmente, se lo condenó a seis años de prisión. Herlein asegura que fue obligado a firmar ese acuerdo en contra de su voluntad, a pesar de declararse inocente en todo momento.

“Por confiar en el Poder Judicial y en el Ministerio de la Defensa, representado por el Dr. Sebastián Tito, Gastón fue víctima de una manipulación de la Justicia”, denuncia la familia en un escrito. Señalan que existió una “falta de representación eficaz” a lo largo del proceso, lo que habría culminado en una condena que consideran ilegítima.

El propio Herlein es enfático al declarar: “No soy el autor del hecho investigado, no he cometido el delito, no tuve relaciones sexuales con esta menor”.

La familia lleva tiempo realizando presentaciones judiciales en busca de revisar el caso y demostrar su inocencia. Ahora, apelan a la difusión pública de su situación para visibilizar lo que califican como un grave error judicial y presionar por una revisión transparente del proceso.

“Hacemos público este caso con el firme objetivo de que se conozca la verdad y se haga justicia”, concluyen, al tiempo que piden a la comunidad y a los medios acompañar este reclamo por la presunta inocencia de Gastón Aurelio Herlein.