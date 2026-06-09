Caso Kevin Guardia: este miércoles comienza el juicio contra el ex titular del Sindicato de la Fruta, Alcides Camejo

A un año y medio del trágico suceso que conmocionó a la opinión pública local, la Cámara Penal de Concordia será escenario a partir de este miércoles 10 de junio del inicio del juicio oral y público contra Alcides Camejo, ex secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Fruta. El debate, que se extenderá hasta el viernes 12, buscará determinar la responsabilidad penal del ex dirigente en la muerte del joven Kevin Guardia.

La familia de la víctima, visiblemente afectada por la pérdida, envió un comunicado a 7Paginas, convocando a los vecinos de Concordia, organizaciones sociales y allegados a concentrarse en las inmediaciones de los tribunales locales para acompañar las jornadas del juicio en reclamo de justicia.

La causa penal se originó a mediados de diciembre del año 2024, momento en que las autoridades policiales detuvieron a Camejo tras el fallecimiento del joven que el dirigente había contratado para cumplir funciones de seguridad privada.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho contenida en el expediente judicial, Kevin Guardia se encontraba custodiando la residencia particular de Camejo, ubicada sobre la calle Capitán Rojas al 2800. El joven estaba acompañado por un menor de 12 años cuando comenzó a manipular una pistola calibre 9 milímetros provista en el lugar. En medio de esa manipulación, el arma se accionó de forma accidental, efectuando un disparo que le impactó directamente en la cabeza y le provocó la muerte de manera instantánea.

La posterior intervención de la Jefatura Departamental de Policía y los correspondientes allanamientos ordenados en la quinta del imputado agravaron su situación procesal. En el interior del inmueble se incautaron diversas armas de fuego que no contaban con las debidas autorizaciones de los organismos de control de armas.

Las imputaciones y el escenario judicial

A raíz de los elementos probatorios recabados durante la etapa de instrucción, Alcides Camejo llega al banquillo de los acusados enfrentando una compleja acumulación de cargos:

Suministro ilegal de arma de fuego: Al acreditarse provisoriamente que facilitó una pistola de guerra a un civil sin la debida capacitación ni autorización legal.

Tenencia ilegal de arma de fuego de guerra: Debido al arsenal secuestrado en su domicilio particular que carecía de documentación respaldatoria.

El tribunal estará encabezado por el juez Larocca Rees, en tanto que las partes técnicas de la causa quedaron conformadas por el fiscal de instrucción,

Dra. Daniela Montangie, en representación del Ministerio Público Fiscal. Por el lado de la querella particular, el abogado Alejandro Jacobi representará los intereses de los familiares de Kevin Guardia. En contrapartida, la defensa técnica del ex titular del sindicato de la fruta estará coordinada por el abogado penalista Diego Briseño, quien buscará desvincular a su defendido de la responsabilidad directa en el desenlace fatal.