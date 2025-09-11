Caso Loan: declaró un testigo de identidad reservada de manera imprevista y señaló una de las lagunas

En un giro inesperado del caso Loan Peña, este lunes declaró un testigo de identidad reservada que habría brindado información clave relacionada con una de las lagunas cercanas al lugar donde el niño fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio.

La aparición de este nuevo testimonio se da a un año y cuatro meses de la desaparición, ocurrida el 13 de junio de 2024.

Según Alejandro Pueblas, el testigo se presentó ante la fiscalía después de que se sumara a la investigación el comisario Rodríguez. Aunque por tratarse de una identidad reservada no se dieron a conocer detalles personales, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el testimonio apunta directamente a una de las lagunas ya peritadas durante los primeros días de búsqueda.

SOSPECHAS DE ENCUBRIMIENTO

Esta declaración también alimenta las sospechas de encubrimiento y negligencia que ya habían surgido en los primeros meses del caso. Recordemos que varios actores políticos y judiciales han sido cuestionados por su accionar, en especial durante las primeras horas de búsqueda, en la que el tiempo perdido fue clave.

A pesar de que la causa federal sigue abierta y bajo secreto de sumario, los avances han sido escasos. La aparición de este nuevo testimonio podría implicar nuevos rastrillajes o pericias específicas en la zona mencionada. Mientras tanto, la familia de Loan continúa reclamando respuestas concretas y el esclarecimiento de los hechos.

El trece