Caso Loan: una imagen de dron térmico podría dar un giro en la investigación

La toma habría sido registrada en un sector del monte donde se concentraron numerosos operativos de búsqueda desde el inicio del caso. Según trascendió, el dispositivo detectó una silueta en movimiento, lo que despertó expectativas sobre la posibilidad de que se tratara del menor.

La tecnología que detectó la señal

Los drones térmicos permiten identificar diferencias de temperatura incluso en condiciones de escasa visibilidad, lo que resulta clave en rastrillajes nocturnos o en terrenos de difícil acceso. En este caso, el artefacto habría captado un cuerpo en movimiento en medio del monte.

Sin embargo, la versión fue rápidamente puesta en duda. Un efectivo policial apodado “Loro”, que se encontraba junto al comisario Báez durante el procedimiento, sostuvo que se trató de un malentendido y que la señal captada correspondía a la caída de un dron, y no a la presencia de una persona.

La difusión del material

La filmación fue mencionada públicamente por el periodista Alejandro Pueblas. No obstante, el video nunca fue difundido de manera oficial y solo trascendieron versiones cruzadas, además de una supuesta imagen que podría corresponder a un animal captado desde el aire.

Ante las inconsistencias en el relato y las contradicciones entre testigos, trascendió que el profesional podría enfrentar una imputación por falso testimonio si se comprueba que la información difundida no se ajusta a lo ocurrido.

La desaparición de Loan

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, tras participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela, en el paraje rural Algarrobal. Desde entonces, la causa mantiene en vilo a la provincia y al país.

A un año y medio del hecho, la investigación continúa abierta. Existen personas imputadas y no se descarta que algunas sean llevadas a juicio oral, mientras la Justicia sigue recolectando pruebas para determinar qué ocurrió con el niño.

La aparición de este nuevo material vuelve a generar expectativas y controversias en un expediente que aún busca respuestas definitivas.

