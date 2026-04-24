Caso Luana Cabral: El cuerpo de la menor regresó a Federación mientras la Fiscalía revela detalles estremecedores

La ciudad de Federación atraviesa horas de profundo dolor y conmoción tras los últimos avances en la investigación por la muerte de Luana Cabral. En un diálogo exclusivo con el programa «La Última Campana», la fiscal a cargo de la causa, Josefina Penon, brindó un panorama detallado y desgarrador sobre el estado del proceso judicial que mantiene en vilo a la región desde principios de abril.

El regreso a casa y el horror forense

Un dato central de las últimas horas es que el cuerpo de Luana ya se encuentra en Federación. Los restos fueron entregados a su hermana mayor, Emilia Pucheta, quien recientemente se constituyó como querellante en la causa para participar activamente del proceso.

Sin embargo, la fiscal Penon reveló detalles escalofriantes sobre las pericias forenses. El avanzado estado de descomposición en el que fue hallado el cuerpo limita drásticamente los estudios: «El nivel de deterioro era extremo; prácticamente no había órganos ni tejido blando, predominando restos óseos», explicó la funcionaria. Esta situación reduce las posibilidades de obtener certezas inmediatas a través de la autopsia, por lo que se ha iniciado una ronda de consultas con especialistas de otras provincias para intentar reconstruir lo sucedido.

Situación procesal de los padres

La justicia ha dado pasos firmes respecto a los principales señalados por la falta de cuidado de la menor:

El Padre: La prisión preventiva por 60 días quedó firme, dado que la defensa no presentó apelación en los plazos legales. El hombre se abstuvo de declarar, limitándose a decir que no convivía en el domicilio desde hacía 15 días, argumento que para la Fiscalía no lo exime de su responsabilidad parental.

La Madre: Continúa detenida con custodia policial, aunque permanece internada en el Hospital San José debido a un cuadro de depresión aguda que le impide, por el momento, prestar declaración.

Una imputación grave: Abandono de persona

La carátula provisoria de la causa es «Abandono de persona agravado por el vínculo y el resultado de muerte». La fiscalía sostiene que ambos padres fallaron en su deber de cuidado básico. «Luana dependía absolutamente de sus padres. No hicieron lo que debían hacer para que pudiera vivir», sentenció Penon con firmeza.

De mantenerse esta imputación, las penas podrían oscilar entre los 8 y 20 años de prisión, aunque no se descarta que la carátula se agrave dependiendo de los resultados finales de las pericias y los informes médicos.

Bajo la lupa: Otros organismos

La investigación no se detiene en el núcleo familiar. La Dra. Penon confirmó que se está analizando el rol de diversos organismos públicos que podrían haber tenido intervención previa en el caso. Si se detectan irregularidades o negligencias en el seguimiento de la situación de Luana, la justicia podría avanzar con nuevas imputaciones hacia funcionarios o personal estatal.

Mientras la sociedad de Federación sigue de cerca cada paso judicial, la Fiscalía continúa recolectando testimonios de allegados y personal de salud para armar el rompecabezas de una tragedia que pudo ser evitada.

Fuente y Redacción -La Última Campana