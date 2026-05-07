Caso Luana Cabral: La defensa de Raúl Cabral pidió revocar la prisión preventiva

Según explicó la fiscal, la audiencia fue solicitada por la defensa oficial que asiste al imputado, encabezada por el defensor oficial de Concordia, Mariano Miño.

Actualmente, Raúl Cabral cumple una prisión preventiva de 60 días, medida que quedó firme luego de la apelación presentada por la fiscal Penón tras la decisión inicial del juez de Garantías Rondoni Caffa, quien en una primera instancia había dispuesto la liberación de Cabral.

La prisión preventiva se encuentra vigente hasta el próximo 4 de junio, aunque la Cámara de Casación deberá resolver antes sobre el planteo realizado por la defensa.

En paralelo, la fiscal indicó que todavía se aguardan los resultados de la autopsia practicada a Luana, una pericia considerada clave para el avance de la investigación judicial.

Además, confirmó que la otra persona detenida en la causa es la madre de la menor, quien permanece privada de su libertad y aún no pudo prestar declaración debido a cuestiones de salud.

“Aún no he recibido el informe médico”, expresó Penón, al señalar que la mujer continúa imposibilitada de declarar por el momento.

La audiencia prevista para el 15 de mayo será considerada clave dentro del proceso judicial, ya que Casación deberá definir si mantiene o modifica la medida preventiva dispuesta contra Raúl Cabral mientras continúa avanzando la investigación.

Fuente y Redacción -La Última Campana