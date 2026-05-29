Caso Luana Cabral: la Fiscalía confirmó que la autopsia no pudo determinar la causa de muerte y ratificó la carátula de abandono seguido de muerte agravado

En diálogo exclusivo con «La Última Campana», la funcionaria judicial confirmó que los últimos resultados forenses no permitieron determinar la causa de la muerte debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, aunque remarcó que la carátula de la causa “no cambia”.

Según explicó Penón, la autopsia preliminar realizada el pasado 3 de abril ya había advertido dificultades para establecer con precisión las causas del fallecimiento. Posteriormente, los restos fueron derivados a la Morgue Judicial de Oro Verde para un estudio más exhaustivo del cuerpo médico forense.

“La autopsia volvió a ratificar que no había lesiones traumáticas, pero lamentablemente no se pudo determinar la causa de la muerte por el estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo”, señaló la fiscal.

Asimismo, indicó que tampoco pudieron detectarse signos claros de desnutrición en los restos óseos analizados, aunque remarcó que la Fiscalía continúa sosteniendo la acusación de “abandono seguido de muerte agravado” en base a otras pruebas recolectadas durante la investigación.

Penón explicó que el trabajo judicial no se basa únicamente en el informe autópsico, sino también en testimonios, pericias y evidencia relacionada con las condiciones de vida de la menor. Entre los puntos investigados mencionó la atención médica que recibía la víctima, si era trasladada al hospital, si contaba con controles periódicos, si estaba correctamente alimentada y las condiciones de aislamiento y vulnerabilidad en las que se encontraba.

También confirmó que se encuentran bajo análisis los teléfonos celulares de las personas imputadas y que aún esperan resultados de nuevas pericias criminalísticas vinculadas al tiempo que el cuerpo habría permanecido en la habitación antes de ser hallado.

“La evidencia que venimos colectando nos permite sostener esta calificación”, afirmó la fiscal.

Situación procesal de los imputados

Penón informó que la Cámara de Casación de la Ciudad de Concordia confirmó la prisión preventiva del padre de la menor, rechazando así los planteos realizados por la defensa. No obstante, aclaró que la medida tiene vencimiento en los primeros días de junio, por lo que la Fiscalía solicitará una nueva audiencia para pedir su prórroga.

Respecto a la madre de Luana, explicó que continúa internada bajo custodia en el hospital y que todavía no se encuentra en condiciones psíquicas ni emocionales de prestar declaración. En las próximas semanas deberán expedirse nuevamente los profesionales médicos para determinar si puede ser imputada formalmente.

La fiscal también salió al cruce de versiones que circularon en redes sociales y algunos medios, donde se afirmaba que la muerte de la menor habría sido “natural”.

“Los médicos no nos han informado la causa de la muerte. Desconozco de dónde surge esa información”, expresó de manera categórica.

Investigación sobre posibles responsabilidades del Estado

Durante la entrevista con La Última Campana, Penón dejó en claro que la investigación no se limita únicamente a los padres de la niña, sino que también se evalúa el accionar de distintos organismos estatales.

“Se analiza si la víctima era asistida, visitada y controlada, y qué responsabilidad podía caberle a otras personas u organismos respecto de la situación de esta niña”, sostuvo.

En ese sentido, confirmó que la Fiscalía analizará los informes recibidos para determinar si corresponde avanzar con nuevas imputaciones.

El hermano de Luana y la situación familiar

La funcionaria judicial también se refirió al hermano menor de Luana, de cinco años, quien actualmente se encuentra bajo el cuidado provisorio de su hermana mayor, Emilia, en el marco de una causa tramitada en el Juzgado de Familia.

Emilia se constituyó además como querellante particular junto a sus abogados, acompañando así la acusación impulsada por la Fiscalía.

Penón indicó que aún no pudieron tomar declaración al niño debido a su estado emocional y que esperan que pueda estabilizarse para avanzar con nuevas diligencias.

Otros casos que investigan en Federación

Sobre los recientes fallecimientos ocurridos en Federación y que serían investigados como posibles suicidios, la fiscal aclaró que esas causas están a cargo de la fiscal Luciana Hermann.

No obstante, reconoció que durante este año se registra una preocupante cantidad de hechos de autodeterminación.

“Las estadísticas son muy altas, lamentablemente”, manifestó.

Finalmente, Penón defendió el trabajo que viene realizando la Fiscalía y aseguró que no existe intención de ocultar información.

“No podemos dar ciertos datos para no perjudicar la investigación o porque la ley nos lo impide, pero de ninguna manera se oculta información”, concluyó.

Fuente y Redacción- La Última Campana