Caso Luana Cabral: Revocan la resolución del Juez Caffa y dictan prisión preventiva por 60 días para el padre de la menor

Según detalló la fiscal, la medida implica un cambio clave en la situación judicial del imputado, quien hasta el momento se encontraba en libertad tras el fallo inicial del juez de primera instancia.

La resolución responde al planteo del Ministerio Público Fiscal a cargo de la Fiscal Josefina Penon que había apelado la decisión anterior al considerar necesaria la detención preventiva en el marco de la investigación.

El caso continúa generando fuerte repercusión en la comunidad , mientras la causa avanza y se esperan nuevas definiciones judiciales en los próximos días.

Fuente – La Última Campana