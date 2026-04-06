Caso Luana: Dictaron prisión preventiva para los padres por «abandono de persona seguido de muerte»

La justicia de Federación dio un paso determinante este domingo en la investigación por la muerte de Luana, la adolescente de 15 años con discapacidad hallada sin vida el pasado jueves. El Juez de Garantías dictó 30 días de prisión preventiva para ambos padres, bajo la carátula de «Abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo».

La medida, solicitada por la fiscal Josefina Penón, busca garantizar el avance de las pericias y evitar cualquier entorpecimiento de la investigación, que se encuentra en una etapa crítica tras revelarse detalles escabrosos sobre el entorno familiar en el barrio 58 Viviendas.

Situaciones diferenciadas de detención

A pesar de la medida conjunta, el cumplimiento de la preventiva será distinto para cada uno:

La madre: Permanece internada en el Hospital San José. Según informes judiciales, la mujer se encontraba bajo tratamiento por brotes psicóticos desde enero. Actualmente cuenta con custodia policial permanente y seguimiento de profesionales de salud mental.

El padre: Quedó alojado en dependencia policial luego de ser citado a declarar el sábado. Se investiga su grado de presencia en el domicilio, ya que versiones indican que entraba y salía de la vivienda en los días previos al hallazgo sin haber alertado a las autoridades.

Un mes de silencio y desidia

El informe preliminar forense sigue siendo el punto más oscuro de la causa. El médico forense de Concordia ratificó que, por el estado de los restos, la adolescente —quien padecía una discapacidad física y motriz que la hacía totalmente dependiente de terceros— habría estado fallecida al menos un mes dentro de su cama antes de ser encontrada.

Debido al avanzado estado de descomposición, los restos fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense de Paraná para realizar estudios óseos más exhaustivos que permitan determinar la causa fehaciente del deceso.

Testimonios del horror

La fiscalía continúa reconstruyendo las últimas semanas de vida de Luana. Los testimonios de los vecinos han sido fundamentales para pintar un cuadro de desidia extrema. Mientras el cuerpo de la joven permanecía en la habitación, la madre habría continuado con su rutina diaria.

Otro punto de preocupación para la justicia es que en el mismo domicilio convivía un hermano menor de la víctima, cuya situación también es materia de análisis por parte de los organismos de protección al menor.

La figura penal de «Abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo» contempla penas de cumplimiento efectivo. De confirmarse las responsabilidades en el juicio, los padres podrían enfrentar condenas significativas por la muerte de la adolescente que, en vida, dependía exclusivamente de su cuidado y protección.

Cabe mencionar que el caso ha generado una indignación social sin precedentes en la ciudad, exponiendo una red de contención familiar y social que falló de manera trágica durante al menos 30 días.