Caso Luana: dos abogados asumen la representación de la hermana y se constituyen como querellantes

La investigación por la muerte de Luana, la menor cuya partida generó un profundo dolor y pedidos de justicia en la ciudad de Federación, sumó en las últimas horas una novedad judicial de relevancia. Los abogados Rodrigo Álvarez y Matías De Vecchio asumieron formalmente la representación legal de Emilia, hermana de la víctima, constituyéndose como querellantes particulares en el expediente.

La causa se tramita bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte, un delito que prevé penas severas y que pone bajo la lupa el accionar de quienes debían velar por la integridad de la menor.

«Trabajaremos con firmeza para que se llegue a la verdad»

En diálogo con el periodista Aldo Moretti, el Dr. Rodrigo Álvarez confirmó la asunción del rol de parte querellante y subrayó el compromiso del equipo legal para con la familia y la sociedad federaense.

«Nuestro compromiso es muy claro: vamos a acompañar este proceso con seriedad, responsabilidad y la firmeza necesaria para que se llegue a la verdad», expresó Álvarez. El letrado no ocultó la gravedad del caso: «Es un hecho gravísimo que ha conmocionado a toda nuestra ciudad y a la sociedad en general. Es entendible la exigencia y el derecho de saber qué es lo que realmente ocurrió».

Próximos pasos en la investigación

Si bien la causa se encuentra en una etapa incipiente, la querella ya ha tomado nota de las primeras medidas impulsadas por el Ministerio Público Fiscal. Según indicaron, el órgano fiscal ya solicitó la producción de evidencia que resultará clave para el esclarecimiento de los hechos.

«Como paso a seguir, vamos a tomar vista del legajo, analizar el expediente y estudiarlo a fondo para realizar los planteos que correspondan», adelantó el Dr. Álvarez.

Finalmente, el abogado remarcó el objetivo principal de su participación en la causa: «Saber qué pasó con Luana es lo que su hermana quiere, lo que nosotros queremos y lo que la sociedad exige. Pero, principalmente, buscamos que quienes resulten responsables de este hecho paguen penalmente por lo que hicieron».

Con información de Aldo Moretti

Redaccion de 7Paginas