Caso Luana: el padre de la adolescente cumplirá prisión preventiva en Paraná

El estremecedor caso de Luana, la adolescente de 15 años con discapacidad hallada sin vida en avanzado estado de descomposición en la ciudad de Federación, sumó un nuevo y determinante capítulo judicial. En las últimas horas, Raúl Cabral, padre de la menor, fue trasladado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná tras la revocación de su libertad.

La decisión fue tomada por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Germán Dri, quien dio lugar a la apelación de la Fiscalía y anuló lo dispuesto previamente por el juez de Garantías de Federación, Sergio Rondoni Caffa. De esta manera, Cabral cumplirá 60 días de prisión preventiva efectiva.

Los fundamentos del Juez Dri

En declaraciones a medios locales, el Dr. Dri explicó que su resolución se basó en un análisis profundo del riesgo procesal. «Entendí que había elementos que daban cuenta de un importante riesgo de entorpecimiento», sostuvo el magistrado.

Uno de los puntos clave para dictar la preventiva fue el testimonio de una joven, hija de la madre de Luana (también imputada), quien ubica a Cabral en una franja temporal que lo coloca como probable autor del hecho. Dri remarcó que existieron episodios de agresión hacia esa misma testigo, lo que configura un «contexto de violencia de género dentro del grupo familiar» que no puede ser ignorado.

Para el magistrado, los riesgos de fuga y, fundamentalmente, de interferencia en la investigación «solo pueden conjurarse con una prisión preventiva de carácter efectivo», descartando las medidas más laxas que se habían otorgado inicialmente.

La situación de la madre

Mientras el padre de Luana ya se encuentra alojado en la unidad penitenciaria de la capital provincial, la madre de la adolescente continúa detenida bajo custodia policial. No obstante, su situación es distinta: permanece internada en el Hospital San José de Federación debido a un cuadro de depresión aguda.

Un hallazgo que conmovió a la provincia

Cabe recordar que Luana fue encontrada sin vida en su vivienda de Federación hace algunas semanas. Los informes periciales determinaron que la joven había fallecido aproximadamente un mes antes del hallazgo, tiempo durante el cual convivió —ya sin vida— con sus progenitores sin que se diera aviso a las autoridades, lo que derivó en la imputación inmediata de ambos por el presunto abandono y fallecimiento de la menor.

Con información de Concordia policiales

Redacción de 7Paginas