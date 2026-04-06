Caso Luana: La fiscalía apelará la liberación del padre y prorrogó la detención de la madre

El caso que estremece a Federación sumó un nuevo capítulo de tensión judicial y social. En declaraciones al medio local «La Última Campana», la fiscal Josefina Penón confirmó que apelará formalmente la resolución del Juez de Garantías, Sergio Rondoni Caffa, quien en las últimas horas otorgó la libertad al padre de Luana bajo medidas sustitutivas.

La decisión de la fiscalía se da en un clima de extrema efervescencia social. La noticia de la liberación del padre cayó como un agravio en la comunidad, que ya organiza una marcha de repudio para las próximas horas. Desde el Ministerio Público Fiscal fueron tajantes: no comparten el criterio del magistrado y buscarán revertir la libertad del imputado ante la gravedad de los hechos investigados.

Situación de la madre: 30 días más de detención

A diferencia del padre, la situación de la madre de Luana es de absoluta restricción. Según explicó la fiscal Penón al mismo medio, la mujer aún no pudo ser indagada como imputada debido a un cuadro psicoemocional que le impide prestar declaración.

Ante este escenario, la Justicia dispuso prorrogar su detención por un período de 30 días. Durante este tiempo, la mujer permanecerá bajo tratamiento médico y custodia policial, a la espera de una nueva evaluación psiquiátrica que determine si está en condiciones de enfrentar el proceso judicial.

Pericias clave en Oro Verde

La investigación está lejos de cerrarse y la fiscalía advirtió que resta una gran cantidad de pruebas por producir. En este sentido, se confirmó que el cuerpo de la adolescente de 15 años fue trasladado a la localidad de Oro Verde. Allí, especialistas realizarán un examen médico-forense más profundo para intentar determinar con exactitud las causas de la muerte, dadas las dificultades que presentó la primera autopsia por el avanzado estado de descomposición del cuerpo.

Resguardo del hermano menor

En medio del complejo escenario judicial, se tomaron medidas para proteger al entorno familiar directo. El hermano menor de Luana, de tan solo 5 años —quien convivió con el horror dentro de la vivienda—, quedó formalmente al cuidado de una hermana mayor, bajo estrictas medidas de resguardo para garantizar su integridad física y psicológica.

Con la apelación en marcha y las pericias científicas en curso, la causa entra en una etapa de definiciones. La fiscalía apuesta a la firmeza para revertir las libertades otorgadas, mientras Federación se prepara para llevar su reclamo de justicia a las calles.

Con información de La Ultima Campana