Caso Martín Palacio: hallaron nuevos restos humanos, dientes y prendas con sangre en un campo de Rosario del Tala

El operativo se llevó a cabo este miércoles y estuvo a cargo de personal de la Jefatura Departamental Tala, con la colaboración de efectivos de distintas áreas operativas y perros rastreadores de la División Canes de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública.

La búsqueda se realizó en inmediaciones de la Ruta 15, camino a Sauce Norte, luego de que vecinos del lugar dieran aviso del hallazgo de huesos humanos. Los rastrillajes se extendieron desde las 8 hasta las 17:30 y permitieron recuperar 17 pequeñas piezas óseas fragmentadas, dos de ellas con dientes, además de un cráneo incompleto, un maxilar con dentadura y restos compatibles con un antebrazo y una mano, según precisó el jefe departamental Pedro Silva.

A unos 30 metros del punto inicial también se encontraron prendas de vestir con manchas de sangre y otros elementos que fueron secuestrados por personal de la División Criminalística, bajo la supervisión de autoridades judiciales.

La fiscal de Concordia, Daniela Montangie, confirmó que los restos fueron remitidos a Oro Verde para su análisis forense. “Se trasladó a efectos de hacer la pertinente identificación con ADN, ver la posibilidad de hacer autopsia y demás”, indicó la funcionaria.

Por una cuestión de jurisdicción, la investigación en el lugar está a cargo de la fiscal Emilce Reynoso, de Rosario del Tala.

La conexión con el crimen de Martín Palacio

Según los primeros indicios, los restos hallados podrían corresponder a Martín Palacio, el chofer desaparecido el pasado 7 de octubre, cuando fue visto por última vez al llegar a la ciudad a bordo de su Toyota Corolla blanco.

El principal sospechoso en la causa es Pablo Laurta, un ciudadano uruguayo detenido en la provincia de Córdoba, quien habría emprendido una fuga por distintas localidades entrerrianas tras la desaparición del chofer.

“Por las coincidencias, creemos que es lo que estábamos buscando”, afirmó la fiscal Montangie al ser consultada sobre la posible vinculación de los restos con el caso Palacio.

Cabe recordar que el 14 de octubre se habían encontrado otras partes del cuerpo de la víctima en la zona de Estación Yeruá, en un camino rural que conecta esa localidad con General Campos.

El recorrido del sospechoso

Los investigadores lograron reconstruir el trayecto de Laurta mediante el análisis de antenas telefónicas y cámaras de seguridad, determinando que el acusado habría pasado por Rosario del Tala, Nogoyá, Victoria y Rosario, zonas donde se vienen desarrollando intensos rastrillajes.

“Por el lugar donde se encontraron los restos tiene que haber pasado Laurta manejando el Toyota blanco”, indicó Montangie, reforzando la hipótesis que vincula el hallazgo con el crimen del chofer.

Próximos pasos judiciales

Los estudios de ADN que se realizarán en Oro Verde buscarán confirmar si los restos hallados pertenecen efectivamente a Martín Palacio. También se prevé un análisis odontológico para comparar las piezas dentarias encontradas con los registros del chofer.

En cuanto a la situación procesal del imputado, la fiscal aclaró que no está previsto, por el momento, el traslado de Pablo Laurta desde Córdoba hacia Entre Ríos. “El defensor lo puede requerir en cualquier momento y el juzgado de garantía lo solicita al requerimiento, porque él tiene derecho a hablar con su defensor. Pero hasta el momento no ha sido requerido”, precisó.

Con información de Ahora