Caso Orrico: La querella fustigó la demora del tribunal ad hoc de Concordia y criticó la justificación de tener «agenda completa»

Una condena que aún no está firme

El pasado 9 de marzo, el juez Darío Crespo condenó a 5 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo a Juan Enrique Ruiz Orrico, extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos y dirigente del PRO. Fue hallado autor material y responsable del delito de homicidio culposo por las muertes de Brian Izaguirre (32), Lucas Izaguirre (26), Leandro Almada (33) y Axel Rossi (23).

El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024, cuando Ruiz Orrico manejaba alcoholizado un vehículo oficial del Estado (un VW Passat), se cruzó de carril e impactó de frente contra el Chevrolet Corsa en el que viajaban los cuatro jóvenes oriundos de Basavilbaso hacia su jornada laboral en el Frigorífico Fadel. A pesar de la condena, el exfuncionario continúa en libertad ambulatoria hasta que el fallo quede firme.

Un tribunal especial y la justificación de la demora

Debido a que la jueza María Evangelina Bruzzo —integrante original de la Sala II de la Cámara de Casación Penal de Concordia— es la esposa de Ruiz Orrico, el tribunal en pleno debió excusarse. Ante esto, se constituyó un tribunal ad hoc conformado por los vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia: Pablo Garrera Allende, Clara Mondragón Pafundi y Germán César Darío Dri.

De acuerdo con el Dr. Arcusin, el plazo legal de 20 días hábiles para dictar sentencia sobre la revisión de la pena venció este lunes 22 de junio. Al requerir información por la falta de novedades, las respuestas recibidas generaron profunda indignación en la querella.

“Me informan que como el tribunal fue constituido ad hoc, se van a tomar otro plazo que no supieron decirme de cuánto tiempo. La explicación que me dan para la demora es que, como el tribunal tenía ya su agenda completa de juicios, no tienen tiempo para sentarse a charlar sobre este tema”, relató el letrado en declaraciones radiales.

«La injusticia de la justicia»

Visiblemente molesto, Arcusin catalogó la situación actual como «La injusticia de la justicia» y lamentó la aparente desconexión del tribunal frente al dolor de las familias de las víctimas de Basavilbaso.

“No estamos hablando de cuándo juega Boca. Estamos hablando de justicia por cuatro muertes. Sinceramente, me pone muy mal encontrarme con esta falta de respeto”, criticó el abogado, y agregó de forma tajante: “Si aceptaron integrar el tribunal, pónganse a trabajar. Júntense un sábado a la tarde, qué sé yo, porque el sueldo lo están cobrando. No me pueden venir a decir que se demoran porque tienen trabajo en otras causas”.

Por el momento, no existen herramientas procesales más que esperar la resolución de los magistrados locales, en medio de un escenario donde la incertidumbre prolonga el reclamo de justicia de toda una comunidad.

Con información de Ahora Entre Rios

Redaccion de 7Paginas