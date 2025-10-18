Caso Palacios: Laurta se detuvo en varias ciudades y realizó llamadas tras el crimen, reveló Rosatelli

Rosatelli confirmó que Laurta fue trasladado este viernes desde Concordia a la cárcel de Gualeguaychú, donde permanecerá detenido mientras continúa la investigación.

“Hace minutos paramos con la búsqueda que venimos haciendo hace varios días, sectorizada por caminos que dan salida de Concordia a otros departamentos”, señaló el jefe policial, aclarando que hasta el momento no hubo hallazgos del cuerpo de la víctima.

Respecto al recorrido de Laurta tras el homicidio, Rosatelli explicó que, gracias al análisis de cámaras de seguridad y de las celdas telefónicas, la Policía pudo reconstruir el trayecto completo que realizó el sospechoso con el auto de Palacios.

“Tenemos el camino exacto que fue haciendo desde Concordia hasta Victoria, pasando por Santa Fe y Córdoba, con todos los movimientos y atajos que tomó para evitar los controles”, detalló.

El jefe policial también indicó que Laurta realizó varias paradas durante su huida, lo que permitió precisar tiempos y ubicaciones:

“Sabemos que se detuvo primero en la zona de Federal, luego estuvo en San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Tala y finalmente en Victoria. En esta última ciudad, cerca del puente, creemos que estuvo observando el movimiento del control antes de intentar cruzar”, explicó.

Según el registro de las comunicaciones, Laurta realizó múltiples llamadas telefónicas, algunas a líneas fijas y otras por WhatsApp, aunque la identidad de los destinatarios se mantiene en reserva por motivos judiciales.

El jefe policial precisó además que Laurta salió de Concordia a las 20:00 del martes y fue detectado en Victoria a las 16:00 del miércoles, lo que demuestra que se desplazó durante más de 20 horas, realizando varias detenciones intermedias.

Canal 9