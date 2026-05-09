Caso Soluciones Ambientales: Provincia confirmó que la planta cumple con las normas y descartó riesgos para la salud de los vecinos de Gualeguay

De la reunión participaron la intendenta Dora Bogdan, el senador Casiano Otaegui, concejales y representantes de las ONG Asociación SEA y Gualeguay sin Cáncer, además de directivos de la empresa y funcionarios provinciales.

Rigor técnico frente a la alarma social

Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia, los directores Maximiliano Gómez y Osvaldo Fernández confirmaron que la planta, ubicada en Enrique Carbó, cuenta con el Certificado de Aptitud Ambiental vigente. Los funcionarios subrayaron que la firma cumple estrictamente con la Ley Nacional Nº 24.051 y la Ley Provincial Nº 8.881.

“El control estatal es constante y se basa en parámetros técnicos reglados. La validez de nuestras actuaciones se sustenta en el rigor de la evidencia científica y los informes de laboratorio, que son los únicos elementos que determinan el riesgo ambiental real”, enfatizaron, desmarcando la gestión de las percepciones subjetivas.

El debate por los olores: Percepción vs. Toxicidad

Uno de los puntos de mayor tensión en la comunidad de Gualeguay son las emisiones odoríferas. Al respecto, las autoridades aclararon que, si bien existe un impacto olfativo que la empresa debe mitigar, «el umbral de percepción sensorial no equivale a un umbral de toxicidad».

Los estudios técnicos más recientes confirmaron que las sustancias detectadas en los olores no presentan concentraciones peligrosas para los seres humanos. En este sentido, instaron a actuar con responsabilidad técnica para evitar «alarmas sociales» que no coinciden con los resultados de los muestreos de laboratorio.

Salud: Estadísticas dentro de lo habitual

Por su parte, el secretario de Salud de la provincia, Daniel Valentinuz, junto a autoridades del hospital local, presentaron un análisis epidemiológico detallado del departamento. El informe desmintió las versiones sobre una incidencia anómala de patologías oncológicas en la zona.

Las estadísticas oficiales ratifican que Gualeguay se encuentra dentro de los parámetros promedio de Entre Ríos, descartando indicadores fuera de lo común que pudieran vincularse a la actividad de la planta.

Información pública y expedientes abiertos

En un fuerte compromiso con la transparencia, el Gobierno recordó que toda la documentación, protocolos de inspección y resultados de laboratorio son de acceso público bajo la Ley Provincial Nº 11.003.

«No hay información oculta; los expedientes están a disposición para que cualquier institución o vecino pueda constatar que los niveles de emisión se mantienen dentro de los rangos legales», concluyeron las autoridades.

Con esta instancia, el Estado provincial reafirma su rol de garante de la legalidad, apostando al dato científico y al acceso a la información para llevar tranquilidad a la población de Gualeguay.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas