Cattani cuestionó a concejales de Federación: “Están detrás de las noticias, no se les cae una idea”

En declaraciones a 7Paginas, Cattani criticó duramente a los concejales radicales, a quienes acusó de “estar detrás de las noticias”. La declaración surge luego de que los ediles opositores presentaran un proyecto solicitando una evaluación del estado edilicio de la terminal de ómnibus de Federación.

“Hace un tiempo atrás yo mismo manifesté públicamente que iba a solicitar la presencia de los profesionales de CAFESG para revisar la terminal y otros edificios públicos. Ahora aparecen con este proyecto como si nadie se estuviera ocupando del tema”, apuntó el dirigente justicialista.

En ese sentido, Cattani informó que CAFESG ya tomó intervención en el asunto y que, a raíz de su gestión, el presidente del organismo, Carlos Cecco, le confirmó que “la próxima semana o la siguiente” técnicos del organismo estarán en Federación para realizar un relevamiento del estado del edificio de la terminal y de otras construcciones que fueron señaladas como críticas.

Pero las críticas de Cattani no quedaron ahí. También se refirió a otro proyecto impulsado por los mismos concejales, en el que se pidió reactivar el Consejo de Seguridad Ciudadana, luego de que se conociera el caso de un violento asalto contra una anciana.

“Alguien dijo que si no querés hacer nada, formes una comisión. Con el tema de seguridad pasa lo mismo. Yo no digo que el Consejo no sirva, pero no puede ser que solo nos acordemos de que existe cuando ocurre un hecho de inseguridad resonante”, expresó.

Cattani enfatizó que la seguridad y la problemática del consumo de drogas deben abordarse de forma seria y sostenida, y no solo en momentos de crisis. “Estos son temas sensibles que deben convocar a todos los actores, pero a quienes realmente quieran trabajar en serio”, remató.