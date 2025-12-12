Cattani presentó un ambicioso proyecto de más de mil millones de pesos para modernizar la planta de tratamiento de líquidos cloacales

Cattani agradeció la presencia de autoridades, instituciones y trabajadores que acompañaron la iniciativa, haciendo una mención especial al ingeniero de CAFESG, Gustavo Yerien, responsable de la exposición técnica; al presidente de la Biblioteca Rivadavia, Gustavo Combis; al intendente Ricardo Bravo; y al personal técnico y obrero de la Municipalidad de Federación. “Son acciones que fortalecen la calidad de vida de nuestros queridos vecinos”, destacó.

Por su parte, el intendente Ricardo Bravo participó activamente de la presentación, subrayando la relevancia del proyecto para el desarrollo urbano y el saneamiento ambiental. Valoró además el esfuerzo conjunto entre CAFESG y el municipio para impulsar obras estratégicas que acompañen el crecimiento de Federación.

Durante la exposición, el ingeniero Gustavo Yerien brindó detalles técnicos sobre la propuesta, explicando los alcances de la readecuación, la ampliación de la capacidad operativa y las mejoras en eficiencia y seguridad del sistema de tratamiento. Según se indicó, la obra permitirá actualizar integralmente la infraestructura actual, que lleva años de funcionamiento y requiere adecuaciones para responder a la demanda de una ciudad en constante expansión, impulsada por el turismo y el aumento poblacional.

La iniciativa fue recibida con interés por parte de instituciones y vecinos que participaron del encuentro, resaltando el impacto positivo que una intervención de esta magnitud tendrá en el cuidado del ambiente, la salud pública y el desarrollo urbano sostenible.

Con esta presentación, la ciudad da un paso firme hacia la concreción de una obra clave, cuyo objetivo central es garantizar un servicio de saneamiento moderno, eficiente y acorde a las necesidades presentes y futuras de Federación.

Redaccion de 7Paginas