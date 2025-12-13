Cattani reafirmó su candidatura para 2027 y llamó a un encuentro del PJ de Federación

Tal lo informado oportunamente por 7Paginas, la iniciativa técnica fue presentada en la Biblioteca Popular Rivadavia y contempla una inversión superior a los mil millones de pesos. Según explicó Cattani, la planta —con más de 45 años de funcionamiento— opera actualmente a apenas un 40 por ciento de su capacidad, lo que calificó como “grave” y prioritario de resolver. El proyecto, elaborado junto al ingeniero de CAFESG Gustavo Yerien, apunta a llevar el sistema al 100 por ciento de funcionamiento, con una proyección de crecimiento poblacional de Federación de 25.000 a 50.000 habitantes en los próximos 20 años.

La obra prevé la renovación de platos, aspersores, sistema eléctrico, bombas, recirculación de lodos y otras mejoras estructurales que permitirán garantizar un adecuado tratamiento de los efluentes, especialmente en una ciudad turística que multiplica su población durante la temporada estival. “Es una cuestión de salud pública y de cuidado ambiental, sobre todo por la relación directa con el lago y las playas”, sostuvo Cattani, quien adelantó que se buscará financiamiento a través de CAFESG y, de ser necesario, mediante líneas de crédito internacional del BID o el Banco Mundial.

En ese contexto, llamó a los concejales a declarar el proyecto de interés municipal, para fortalecer su respaldo político y legal. También realizó un balance positivo de la gestión en CAFESG, destacando obras como la demarcación de la Ruta Provincial 44 y otros proyectos presentados para Federación, entre ellos la urbanización de la avenida Néstor Kirchner, la Cuenca San Carlos y futuras intervenciones en edificios públicos y espacios turísticos.

Sin embargo, las definiciones más resonantes llegaron en el plano político. Cattani ratificó que será precandidato a intendente en 2027 dentro del peronismo y afirmó que el año 2026 será clave para las definiciones internas. “Nadie escapa a que voy a ser candidato, lo dije hace tiempo y lo sostengo”, expresó, al tiempo que planteó la necesidad de dialogar con todos los dirigentes locales que tengan la misma aspiración, para evaluar si habrá una interna o un acuerdo de consenso.

Sus declaraciones se dieron en medio de fuertes rumores sobre el futuro del oficialismo justicialista y versiones que indican que la actual viceintendenta Silvana Monzón no sería la elegida como candidata del sector. En ese marco, no pasó desapercibido que ningún funcionario municipal participó de la presentación del proyecto, mientras que sí estuvo presente el intendente Ricardo Bravo, un gesto que algunos interpretaron como un acercamiento o respaldo político hacia Cattani.

Finalmente, el dirigente remarcó que el desafío será “tomar la posta” de una gestión encabezada por Bravo que no tendrá reelección en 2027 y por eso sostiene que se deben priorizar los intereses de Federación por encima de las internas. “Se viene un año de mucha actividad, tanto en la gestión como en lo político”, concluyó.

Redacción de 7Paginas