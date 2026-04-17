Causa Bordet: El PJ Entre Ríos denunció «persecución judicial» y «ensañamiento» tras los allanamientos en Concordia

El Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos rompió el silencio tras el allanamiento dispuesto en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador y actual diputado nacional, Gustavo Bordet. Mediante una nota enviada a la redacción de 7Páginas, la fuerza política expresó su «profunda preocupación» por lo que consideran una maniobra de tinte mediático y político.

Críticas al fiscal interviniente

Desde el peronismo provincial apuntaron directamente contra el fiscal de Concordia, José Arias, acusándolo de actuar con una «marcada intencionalidad». Según el comunicado, la difusión de las medidas judiciales busca, de manera innecesaria, «afectar la alta consideración pública de uno de los dirigentes más destacados del peronismo en los últimos veinte años».

«Observamos un ensañamiento que no puede ser ignorado», reza el texto, destacando que Bordet es una persona que reside en Concordia, recorre la provincia con normalidad y nunca ha eludido los requerimientos judiciales.

El impacto de la difusión mediática

Uno de los puntos de mayor malestar para el PJ es el uso que se le dio a la medida judicial antes de que esta siquiera finalizara. El partido advirtió que la amplia divulgación en los medios de comunicación no tuvo en cuenta la privacidad de la familia del exmandatario, mencionando específicamente que en el domicilio allanado reside una madre a cargo de un hijo menor de edad.

«Resulta necesario que el fiscal interviniente actúe con prudencia, decoro y estricto apego a las normas procesales al momento de disponer medidas y, sobre todo, al momento de darles difusión pública», subrayaron desde el PJ.

«No existe imputación alguna»

El comunicado oficial se encarga de aclarar la situación procesal del actual legislador nacional: «Tampoco se ha tenido en cuenta que no existe imputación alguna sobre el exgobernador Gustavo Bordet, sino únicamente una investigación en curso».

En este sentido, recalcaron que el exmandatario ha colaborado plenamente con el proceso, sin obstaculizar las tareas de la Justicia en ningún momento. Para el peronismo entrerriano, el uso mediático de estas acciones «no es casual, sino que responde a una conducta que debe ser corregida» por las autoridades correspondientes.

Finalmente, el PJ reafirmó su postura de respeto hacia los procesos institucionales, pero dejó en claro que no tolerarán lo que consideran un intento de desprestigio político bajo el ropaje de una investigación judicial.

Fuente: Redacción 7Páginas