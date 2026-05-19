Causa Bordet: se conocieron los detalles del escrito de Fiscalía que investiga un presunto enriquecimiento ilícito

El expediente, identificado como Legajo N° 2240/24 y a cargo del fiscal José Emiliano Arias, sostiene como hipótesis que Bordet habría incrementado de manera desproporcionada sus bienes mediante operaciones inmobiliarias y financieras presuntamente realizadas con la participación de personas de su entorno familiar.

La investigación involucra además a su esposa, Silvia Mariel Ávila, a sus hijas y a allegados cercanos, aunque hasta el momento la causa continúa en etapa investigativa y no fue elevada a juicio.

Cabe mencionar que Bordet rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que no posee bienes no declarados ni cuentas en el exterior, remarcando además que su patrimonio fue informado “por las vías legales correspondientes”. En términos judiciales, el exmandatario conserva plenamente el principio constitucional de presunción de inocencia.

Los cuatro ejes de la investigación fiscal

Según surge de la documentación judicial conocida en las últimas horas, la Fiscalía basa sus sospechas en cuatro aspectos centrales.

Presuntas subvaluaciones y omisiones inmobiliarias

Uno de los principales focos de la causa está puesto sobre diversas operaciones inmobiliarias donde la Fiscalía detectó diferencias importantes entre los valores declarados y los precios estimados de mercado.

Entre ellas aparece la vivienda construida por Bordet en el barrio privado Village Termal de Concordia, una propiedad de más de 400 metros cuadrados. Según el escrito fiscal, el exgobernador declaró inversiones por poco más de 4 millones de pesos entre terrenos y mejoras, mientras que un informe técnico del Colegio de Arquitectos calculó un costo mínimo superior a los 13,8 millones de pesos para una construcción de esas características.

También se investigan presuntas subvaluaciones en terrenos adquiridos en loteos privados de Concordia, como Mena-Beckman y Village Termal, donde los montos escriturados estarían muy por debajo de los valores reales de comercialización de la época.

A esto se suman diferencias detectadas en inversiones realizadas en departamentos “de pozo” en edificios de Concordia, donde la Justicia compara los montos declarados ante la AFIP con recibos y aportes reales a fideicomisos inmobiliarios.

La Fiscalía además analiza una operación inmobiliaria realizada por Florencia Bordet en Paraná, al considerar “desproporcionada” la compra de una vivienda de gran tamaño luego de vender un pequeño departamento en Rosario.

Viajes al exterior y movimientos financieros

Otro de los puntos bajo investigación son los numerosos viajes al exterior realizados por la familia Bordet entre 2007 y 2023.

De acuerdo a los informes migratorios incorporados al expediente, Gustavo Bordet registró más de 200 noches en el extranjero en viajes no oficiales, mientras que su esposa y sus hijas también acumulan extensas estadías en distintos destinos internacionales.

La sospecha fiscal se centra en que no existirían movimientos financieros suficientes que justifiquen esos gastos. Según el expediente, hubo escaso uso de tarjetas argentinas en el exterior y prácticamente no se detectaron operaciones relevantes de compra de divisas desde 2019.

En ese contexto, la Fiscalía investiga la posibilidad de utilización de dinero en efectivo no declarado, tarjetas emitidas fuera del país o cuentas en el exterior.

La relación con Uruguay

La investigación también hace especial foco en los frecuentes viajes de Bordet a Uruguay.

Según la documentación judicial, el exgobernador registró 65 ingresos al vecino país, la mayoría por motivos personales. Algunas estadías prolongadas no tendrían gastos registrados de alojamiento ni alquileres, lo que despertó sospechas sobre posibles bienes no declarados.

Además, se detectaron viajes de ida y vuelta en el mismo día, incluso utilizando vuelos privados, algo que para la Fiscalía podría estar relacionado con movimientos bancarios o traslado de dinero.

Supuesto financiamiento con fondos públicos

El escrito judicial también señala que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) habría financiado pasajes para integrantes de la familia Bordet en viajes oficiales a Estados Unidos durante los años 2016 y 2018.

Según la investigación, Silvia Mariel Ávila todavía no ocupaba cargos públicos al momento de esos viajes, por lo que se intenta determinar si existió un uso indebido de recursos estatales.

Transferencias de funcionarios a la familia Bordet

Finalmente, la Fiscalía analiza una serie de transferencias bancarias realizadas por funcionarios y personas cercanas al exgobernador hacia cuentas de su esposa e hijas.

Entre los nombres mencionados aparece el exsecretario General de la Gobernación, Franco Ferrari, quien habría transferido más de 1,3 millones de pesos a Florencia Bordet entre 2021 y 2023. Además, según la investigación, habría abonado con su tarjeta de crédito un pasaje aéreo a Nueva York para Delfina Bordet.

También se mencionan transferencias realizadas por Sonia Alejandra Romero, quien pasó de desempeñarse como empleada particular a ocupar cargos en la órbita pública provincial y legislativa.

Para la Fiscalía, estas operaciones resultan “llamativas” y carecerían de documentación que explique el origen o devolución de los fondos.

Con informacion de El Entre Rios

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Redaccion de 7Paginas