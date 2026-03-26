Causa Codesal-Hotel Ayuí: Casación confirmó la culpabilidad de Luis Mazurier pero le redujo la pena

Este jueves 26 de marzo se conoció un fallo clave en una de las causas de corrupción más resonantes de la región: la denominada «Causa Codesal – Hotel Ayuí». El Tribunal de Casación de Concordia, integrado por los vocales María Evangelina Bruzzo, Luján Giorgio y Gustavo Pimentel, resolvió confirmar la culpabilidad de los imputados, aunque introdujo cambios significativos en las penas impuestas en primera instancia.

El tribunal hizo lugar parcialmente a los recursos presentados por la defensa, anulando «el monto y la modalidad de cumplimiento» de las condenas dictadas en noviembre de 2023. De esta manera, el escenario judicial para los principales acusados queda configurado con penas menores a las solicitadas originalmente por la fiscalía.

El nuevo esquema de condenas

Tras el análisis de los magistrados de Casación, las penas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Luis Alberto Mazurier: Condenado a 6 años de prisión efectiva (se redujo desde los 9 años originales). Se mantiene la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $90.000.

Alberto Jesús Villanueva: Recibió una pena de 3 años de prisión (antes 4 años). Casación dispuso que la misma sea de cumplimiento condicional. También mantiene la inhabilitación perpetua y la multa de $90.000.

Cintia del Rosario Mengeón: Se confirmó su pena de 3 años de prisión condicional, sujeta a reglas de conducta por un plazo de 4 años.

A pesar de la confirmación de la pena efectiva para Mazurier, el Tribunal no hizo lugar al pedido de prisión preventiva, por lo que el extitular de la Codesal no será detenido de manera inmediata hasta que la sentencia quede firme.

Una década de investigación

La causa se remonta a maniobras iniciadas en el año 2010. Según la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, Mazurier —quien fuera designado al frente de la Codesal por el exgobernador Jorge Busti— utilizó su cargo para beneficio personal.

La justicia dio por probado que existió peculado de bienes y servicios, además de administración fraudulenta. Las maniobras incluían la apropiación de fondos provenientes de la explotación de complejos del perilago de Salto Grande y el diseño de un esquema de testaferros para intentar quedarse con la administración del Hotel Ayuí.

El rol de los condenados

En el fallo de primera instancia, los vocales Eduardo Degano, Pablo Garrera Allende e Ives Bastian habían considerado a Mazurier como autor material de los delitos. En tanto, Villanueva y Mengeón fueron señalados como partícipes necesarios en el fraude a la administración pública.

Cabe recordar que el fiscal Arias había solicitado originalmente una condena mucho más severa para Mazurier (11 años), subrayando la gravedad de la afectación al patrimonio del Estado provincial en una zona estratégica para el turismo y el desarrollo local.

Con este fallo de Casación, se cierra un capítulo importante de la historia judicial de Concordia, confirmando que existió corrupción en la administración del perilago, aunque con un reproche penal más leve para sus protagonistas.

Con información de Elentrerios

Redacción de 7Paginas