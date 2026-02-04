Causa Coimas: dos exfuncionarios de Urribarri reconocieron delitos y quedaron a un paso de la condena

Se trata de Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, y de Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la Provincia. Ambos admitieron ante el Ministerio Público Fiscal su responsabilidad penal en delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado.

La audiencia se desarrolló ante el juez de Juicio Juan Malvasio, quien ahora deberá resolver si homologa o no los acuerdos presentados por la Fiscalía y las defensas. De acuerdo a lo expuesto, todo indica que el magistrado avalará los convenios, lo que derivará en dos nuevas condenas dentro de la megacausa.

Las penas acordadas

En el caso de Humberto Flores, el acuerdo prevé una pena de dos años de prisión condicional, el pago de una multa de 180 mil pesos y la realización de tareas comunitarias, por dos hechos imputados.

Para Miguel Ángel Ulrich, la sanción será de dos años y diez meses de prisión condicional, una multa superior a los 300 mil pesos y tareas comunitarias, por cuatro hechos.

Las penas acordadas resultan sensiblemente menores a las solicitadas inicialmente por la Fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio, donde se había pedido para Ulrich una condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, y para Flores tres años de prisión condicional, además de inhabilitaciones y multas.

Una causa de alto impacto político

La investigación apunta al pago sistemático de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri, con el objetivo de ser favorecido en licitaciones y contrataciones con el Estado entrerriano.

Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, a través de un minucioso análisis contable, correos electrónicos, planillas internas y comunicaciones, las dádivas eran registradas bajo la sigla “PLM” y se activaban cada vez que la Provincia efectuaba pagos a las empresas involucradas.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano detallaron que las coimas se distribuían entre funcionarios, empresarios y allegados, mediante dinero en efectivo, cheques, depósitos bancarios, compras de bienes, servicios y pasajes aéreos, e i-+ncluso la adquisición de objetos de alto valor destinados a funcionarios y familiares.

Antecedentes y lo que viene

La primera condena en esta causa se dictó en 2025, cuando el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone firmó un juicio abreviado y fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional, tras reconocer haber recibido coimas durante su gestión.

En tanto, la causa continúa avanzando contra los principales imputados. Permanecen a la espera de juicio el exgobernador Sergio Urribarri, el empresario Diego Cardona Herreros, Carlos Marcelo Haidar y Luis Alfonso Erbes.

Para Urribarri, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de diez años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta y perpetua y una multa de 540 mil pesos, por seis hechos en concurso real. Para Cardona Herreros se pidió una condena de nueve años de prisión, inhabilitación perpetua y multa por el mismo monto. También se solicitaron duras penas para Haidar y Erbes.

Con los nuevos juicios abreviados, la Causa Coimas suma reconocimientos explícitos de responsabilidad penal y continúa consolidándose como una de las investigaciones por corrupción más relevantes en la historia judicial de Entre Ríos.