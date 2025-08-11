Causa Coimas: homologaron el juicio abreviado de Smaldone y Urribarri tiene un pedido de 10 años de prisión

Smaldone, que ejerció su propia defensa como abogado, aceptó una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Además, deberá cumplir durante tres años las siguientes normas de conducta: fijar domicilio y no modificarlo sin aviso judicial, abstenerse de realizar actos molestos o intimidatorios hacia testigos, y realizar 96 horas anuales de trabajos no remunerados en una institución de bien público. También deberá abonar una multa de $90.000.

En el acuerdo, Smaldone admitió su responsabilidad penal y reconoció haber cobrado coimas de parte del empresario contratista Cardona Herreros, hecho que, según la Fiscalía, deja aún más comprometida la situación del resto de los imputados.

La investigación de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano determinó que existió un esquema de pagos ilegales durante 36 meses en el marco de la Licitación Nº 84/13, que benefició a la empresa Relevamientos Catastrales S.A., propiedad de Cardona Herreros. Según la acusación, los funcionarios involucrados —entre ellos Smaldone— direccionaban las contrataciones, filtraban información clave y elaboraban pliegos “a medida” a cambio de dádivas millonarias.

El circuito del dinero, que incluía la gestión de efectivo, su entrega a las secretarias de la empresa y finalmente a los funcionarios, fue corroborado mediante correos electrónicos, mensajes, anotaciones contables y testimonios. La Fiscalía sostiene que estas maniobras constituyeron negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración y cohecho pasivo, con perjuicio directo al Estado provincial mediante el pago de sobreprecios.

El acuerdo homologado cierra la situación judicial de Smaldone, pero la megacausa continúa avanzando contra otros exfuncionarios y empresarios, en uno de los procesos por corrupción más resonantes de los últimos años en Entre Ríos.

