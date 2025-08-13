7PAGINAS

Miércoles 13 de agosto de 2025
Causa “Comedores”: allanamientos en Concordia con un detenido y el secuestro de más de 48 millones de pesos

En el marco de la investigación por la causa “Comedores”, durante la mañana de este miércoles se llevaron adelante tres allanamientos en diferentes domicilios de la ciudad de Concordia, con resultados positivos que incluyeron el secuestro de una millonaria suma de dinero, armas de fuego y elementos informáticos, así como la detención de una persona.
Redacción 7Paginas

Los operativos, realizados alrededor de las 8:00 horas, se concretaron en viviendas ubicadas en calles Urdinarrain, 11 de Noviembre y Colón. Estuvieron a cargo de los fiscales Montangie y Tscherning, con la intervención del Juzgado de Garantías dirigido por el Dr. Edwin Bastián, quien libró los mandamientos correspondientes.

Según precisaron desde la Jefatura de Policía a 7Paginas, se secuestraron dispositivos electrónicos e informáticos de interés para la investigación, como teléfonos celulares, pen drives, DVR y computadoras. También se incautaron armas de fuego —un revólver calibre .38 y una escopeta— y se contabilizó una importante suma de dinero: $48.415.000 y 7.000 dólares estadounidenses.

En el procedimiento, una persona fue aprehendida por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

La causa “Comedores” se encuentra en plena etapa investigativa y apunta a esclarecer presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a la asistencia alimentaria escolar, en un expediente que ya había tomado relevancia semanas atrás por el presunto desvío de importantes sumas de dinero.