Causa “Comedores”: allanamientos en Concordia con un detenido y el secuestro de más de 48 millones de pesos

Los operativos, realizados alrededor de las 8:00 horas, se concretaron en viviendas ubicadas en calles Urdinarrain, 11 de Noviembre y Colón. Estuvieron a cargo de los fiscales Montangie y Tscherning, con la intervención del Juzgado de Garantías dirigido por el Dr. Edwin Bastián, quien libró los mandamientos correspondientes.

Según precisaron desde la Jefatura de Policía a 7Paginas, se secuestraron dispositivos electrónicos e informáticos de interés para la investigación, como teléfonos celulares, pen drives, DVR y computadoras. También se incautaron armas de fuego —un revólver calibre .38 y una escopeta— y se contabilizó una importante suma de dinero: $48.415.000 y 7.000 dólares estadounidenses.

En el procedimiento, una persona fue aprehendida por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

La causa “Comedores” se encuentra en plena etapa investigativa y apunta a esclarecer presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a la asistencia alimentaria escolar, en un expediente que ya había tomado relevancia semanas atrás por el presunto desvío de importantes sumas de dinero.