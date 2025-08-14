Causa Comedores Escolares: el comerciante detenido seria el presunto transportador de dinero a la exdirectora Murúa

El operativo, ordenado por los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, se realizó en el comercio de Quiroga, ubicado en la esquina de Urdinarrain y Federación, donde la policía halló dos armas de fuego sin la documentación correspondiente.

Un nuevo nombre clave en la investigación

Julián Quiroga es propietario de un local de cristalería y vidriería en Concordia y se lo vincula políticamente con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Según testimonios incorporados al expediente, habría sido quien trasladaba, en bolsas de arpillera, grandes sumas de dinero hasta la oficina de la entonces directora de Comedores Escolares, Silvina Murúa.

La hipótesis de los investigadores sostiene que ese dinero, presuntamente proveniente de maniobras ilícitas con fondos destinados a la asistencia alimentaria, era luego cambiado de pesos a moneda extranjera en una cueva financiera que también fue allanada.

Secuestro de pruebas y nuevos indicios

En los procedimientos se incautaron teléfonos celulares y equipos informáticos que serán peritados.

Estos operativos se suman a los realizados en junio pasado, cuando se allanaron distribuidoras de la familia Partarrié y la vivienda de Murúa, obteniendo evidencia que permitió avanzar con esta nueva etapa de la investigación.

Uno de los puntos que aún busca esclarecer la Justicia es el destino de alimentos que debían llegar a los comedores y que, presuntamente, habrían sido desviados para otros fines.

La causa sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones en los próximos días.

Con información de FM Records

Redacción de 7Paginas