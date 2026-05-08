Causa Comedores Escolares: Imputaron a Silvina Murúa y a empresarios locales por un millonario perjuicio al Estado

La Justicia de Concordia avanzó formalmente en una de las causas más sensibles de los últimos tiempos, que involucra el manejo de fondos destinados a la alimentación de niños y jóvenes en el ámbito escolar. Durante los últimos días, la excoordinadora departamental de comedores, Silvina Murúa, junto a familiares y empresarios, fueron citados a los tribunales para ser notificados de sus imputaciones.

La investigación, liderada por los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, se desprende de una serie de allanamientos realizados durante el último año en domicilios particulares y locales comerciales, entre los que destaca la firma “Ahora Voy SRL”.

Los imputados y la hipótesis fiscal

Hasta el momento, la Justicia ha formalizado la imputación contra:

Silvina Murúa (Excoordinadora departamental).

Adrián Murúa y Guillermo Julián Quiroga.

Iñaki y Martín Partarrié (Empresarios locales).

Asimismo, fuentes judiciales confirmaron que aún resta formalizar la imputación de Vanesa Murúa (hermana de la excoordinadora) y su cuñado, Esteban Godoy.

La hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal sostiene que, desde enero de 2024, los acusados habrían montado un esquema para direccionar las compras de insumos de más de 30 comedores escolares hacia proveedores determinados de forma arbitraria. Esta maniobra habría provocado un perjuicio económico al erario público superior a los 103 millones de pesos.

Graves calificaciones penales

Dada la complejidad de la maniobra y la participación de funcionarios públicos y privados, la causa ha sido encuadrada provisoriamente bajo delitos que prevén penas severas:

Peculado.

Negociaciones incompatibles con la función pública.

Asociación ilícita.

La causa continúa su curso con la recolección de pruebas tras los operativos realizados, mientras la comunidad educativa y la sociedad concordiense siguen de cerca el proceso por tratarse de fondos críticos destinados a la asistencia social básica en las escuelas de la ciudad.

Con información de Grupo CAI, La Misiva digital

Redaccion de 7Paginas