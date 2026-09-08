Causa Kueider: la Justicia de Paraguay peritará sus celulares y los de sus presuntos socios por una investigación de lavado

La apertura y extracción forense de la información fue fijada para el 18 de septiembre, desde las 9, bajo las directivas de las fiscales especializadas Luz Guerrero y Verónica Valdez.

El objetivo de los investigadores es recuperar y analizar mensajes, llamadas, correos electrónicos, archivos y otros registros que permitan reconstruir el supuesto circuito de fondos y las comunicaciones vinculadas con una investigación por presunto lavado de activos mediante operaciones inmobiliarias.

Según la hipótesis que maneja el Ministerio Público paraguayo, parte del dinero utilizado en distintas operaciones inmobiliarias habría tenido origen ilícito en Argentina.

Una firma utilizada como presunta fachada

Uno de los principales puntos de la investigación es la sociedad Golsur, que habría sido utilizada como una estructura de fachada para canalizar operaciones inmobiliarias.

La firma era administrada formalmente por los imputados Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat y, de acuerdo con la investigación, mediante un poder plenipotenciario otorgado a Guinsel habría sido utilizada como vehículo para concretar la adquisición de departamentos y cocheras.

Los investigadores paraguayos analizan operaciones en efectivo que habrían superado los 600.000 dólares y que despertaron sospechas debido a la falta de documentación que permitiera justificar el origen de los fondos.

En el expediente también declararon empresarios del sector inmobiliario paraguayo, entre ellos Carlos Alberto Guasti Cabañas, propietario mayoritario del Grupo Petra, y Antonio Azouz Baladí, directivo de Innova. Ambos habrían aportado información sobre intentos de compra de inmuebles que finalmente no se concretaron o fueron reportados ante organismos antilavado.

La conexión con la investigación en Argentina

La pesquisa en Paraguay mantiene puntos de contacto con la causa que se tramita en Argentina ante el Juzgado Federal de San Isidro, donde se investiga un presunto mecanismo de similares características.

En ese expediente, la Justicia argentina analiza la utilización de la sociedad Betail SA para operaciones inmobiliarias y la presunta intervención de prestanombres en la adquisición de propiedades exclusivas en la ciudad de Paraná.

La pericia de los dispositivos electrónicos podría aportar información para determinar si existieron comunicaciones y movimientos coordinados entre las operaciones investigadas en ambos países.

Qué buscarán en los dispositivos

El análisis forense comprenderá información correspondiente al período entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

Los especialistas procurarán recuperar registros de llamadas, mensajes de texto y conversaciones mantenidas a través de plataformas como WhatsApp e Instagram, además de correos electrónicos, videos y archivos que hayan sido eliminados.

Entre los dispositivos secuestrados a Kueider y Guinsel se encuentran cuatro teléfonos iPhone, un smartphone Honor, una tableta iPad, un pendrive y una computadora portátil.

Estos elementos fueron incautados durante un allanamiento realizado en una propiedad del barrio San Vicente, donde el exsenador cumplía arresto domiciliario.

También serán peritados los equipos secuestrados a los presuntos socios locales. Se trata de dos notebooks, cinco teléfonos celulares, ocho pendrives, una tarjeta de memoria y un disco duro externo, incautados en domicilios vinculados a Cousirat y Torales Benegas.

Kueider continúa bajo arresto domiciliario

El exsenador entrerriano y Guinsel afrontan este nuevo avance de la investigación luego de haber recibido una condena judicial por tentativa de contrabando, a raíz del episodio ocurrido en el paso fronterizo entre Paraguay y Brasil, donde fueron demorados con alrededor de 200.000 dólares sin declarar.

Mientras continúa la investigación por presunto lavado de activos, Kueider permanece bajo arresto domiciliario en Luque, a la espera de los resultados de los peritajes informáticos.

La información que pueda recuperarse de los dispositivos será ahora una de las principales herramientas de los investigadores paraguayos para determinar el alcance de las operaciones, identificar eventuales vínculos y establecer el origen de los fondos analizados en el expediente.