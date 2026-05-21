Causa Orrico: la Cámara de Casación analiza el pedido de reducción de pena y las familias de las víctimas exigen prisión inmediata

La Cámara de Casación Penal de Concordia resolverá en un plazo de 20 días hábiles si acepta o rechaza el recurso presentado por los defensores de Juan Ruiz Orrico. El exfuncionario provincial fue condenado en marzo pasado a la pena de 5 años y 8 meses de prisión efectiva e inhabilitación por 9 años para conducir, tras ser hallado culpable de provocar, bajo los efectos del alcohol, el choque fatal en la Ruta Provincial 39 donde perdieron la vida cuatro jóvenes en junio de 2024.

La audiencia, que se extendió por más de dos horas, estuvo presidida por un tribunal especialmente integrado por los jueces Pablo Jorge Garrera Allende, Clara Mondragón Pafundi y Germán Darío Cesar Dri. Cabe recordar que los camaristas habituales de Paraná y Concordia se habían excusado previamente de intervenir debido a que compartieron funciones con la jueza Evangelina Bruzzo, exesposa del imputado.

Durante la jornada, los abogados defensores Félix Pérez y Leopoldo Lambruschini solicitaron formalmente una rebaja en la pena impuesta por el juez de primera instancia, Darío Crespo. Entre sus argumentos, plantearon atenuantes como la confesión del hecho y la denominada «pena natural», haciendo hincapié en el impacto emocional que el propio Orrico atraviesa desde el siniestro.

Enfrente, el fiscal Eduardo Santo y los abogados querellantes, Mario Arcusin y Leandro Rosatti, rebatieron cada uno de los puntos y exigieron que se mantenga firme la condena original. Además, Arcusin solicitó formalmente la inmediata detención de Orrico para que comience a purgar la pena en un establecimiento carcelario.

La palabra de la querella: «Estamos muy optimistas»

Al término de la audiencia, el Dr. Leandro Rosatti dialogó con 7Paginas y expresó su tranquilidad respecto al desarrollo del debate judicial: «Hemos tenido un trabajo en conjunto muy firme con la Fiscalía y el doctor Arcusin. Rebatimos sin ningún tipo de dudas los puntos planteados por la defensa. Fundamos técnicamente la consistencia de la sentencia del doctor Crespo, por lo que estamos muy optimistas de que no se dará lugar al recurso».

Al ser consultado sobre la situación del imputado de cara al futuro, Rosatti aclaró que «Orrico seguirá en libertad hasta que la sentencia quede firme», detallando que la defensa todavía conserva la posibilidad de recurrir a instancias federales superiores.

El desgarrador testimonio de Lorena Dubini: «Nos arrancó la vida»

Una de las presencias más conmovedoras en los Tribunales fue la de Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, dos de los cuatro trabajadores que fallecieron en el trágico hecho vial junto a Leonardo Almada y Axel Rossi. Al bajar las escalinatas del edificio judicial con lágrimas en los ojos, la mujer dialogó de manera frontal con este medio.

«Lamentablemente hoy tuvimos que volver a remover el dolor. Escuchar a los abogados de Orrico, más allá de mitigar la situación, profundiza la herida por los fundamentos que ponen sobre la mesa. Decir que la sentencia de cinco años y ocho meses es arbitraria, perversa y un mal ejemplo para la sociedad porque supuestamente el juez se guió por el ‘populismo’ y el dolor de las madres, es lamentable. Yo le pregunto a ese abogado: si un borracho atropella y mata a su hijo, ¿qué haría?», manifestó Dubini con indignación.

La mujer también rechazó de plano cualquier intención de la defensa de resolver el conflicto bajo parámetros netamente económicos: «Dicen que quieren reparar el daño en lo económico… El dolor no se mitiga con plata, por favor. Nos arrancaron la vida».

Con la mirada puesta en la resolución que deberán dictar los tres vocales de la Cámara de Casación, Dubini concluyó con un fuerte pedido institucional:

«Espero que estos jueces hagan honor a su profesión y no se dejen llevar por el amiguismo ni por conocer a los allegados del imputado. Que hagan su trabajo, respeten las leyes y hagan cumplir la condena. El dolor no va a calmar si va tras las rejas, pero al menos me voy a poder acostar en mi cama a llorar a mis hijos en paz y no tener que estar golpeando puertas pidiendo justicia. Él era un funcionario público, debía darnos el ejemplo y cuidarnos, pero decidió salir alcoholizado a la ruta. Queremos que la justicia ponga un punto final y lo metan preso como corresponde».

Redacción de 7Paginas