Causa por enriquecimiento ilícito: fiscales sostienen que Urribarri no pudo justificar un patrimonio de 7 millones de dólares

La audiencia se realizó este martes por la mañana ante el juez de Garantías N°7, Mariano Budasoff, donde se trataron distintos planteos preliminares presentados por la defensa y que fueron rechazados por los fiscales que llevan adelante la investigación.

La defensa pidió cerrar la causa

Durante la audiencia, el abogado defensor de Urribarri, Miguel Ángel Cullen, solicitó que se declare la extinción de la acción penal al considerar que se violó el plazo razonable para investigar. Según explicó, la causa se inició el 21 de diciembre de 2015 y este año cumplirá 11 años de trámite judicial, lo que —a su entender— supera ampliamente los tiempos que establece la ley para una investigación penal.

“Nos opusimos a que esta causa sea elevada a juicio. Hay un límite que no puede ser dejado de lado, que es el plazo de duración del proceso y las facultades del Estado para perseguir”, sostuvo el letrado.

Cullen argumentó además que, con las herramientas tecnológicas actuales y los sistemas de registros disponibles, no existirían motivos razonables para que una investigación patrimonial se prolongue durante tanto tiempo.

A este planteo adhirieron también los abogados del empresario Cardona Herreros, Ignacio Esteban Díaz y José Velázquez, quienes también cuestionaron la duración del proceso.

La Fiscalía rechazó los planteos

Por su parte, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano solicitaron que se rechacen los planteos de la defensa, al sostener que se trata de una causa compleja que requirió múltiples medidas de investigación.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal detallaron que el expediente demandó años de análisis de información, pericias contables, allanamientos, pedidos de informes a organismos públicos y exhortos internacionales.

En ese contexto, Ramírez Montrull sostuvo que el trabajo de investigación permitió concluir que Urribarri no pudo justificar un incremento patrimonial estimado en alrededor de 7 millones de dólares.

Los fiscales señalaron además que la causa implicó revisar un millón de correos electrónicos y cerca de tres millones de elementos informáticos, además de realizar gestiones judiciales en el exterior, con exhortos enviados a Paraguay, Uruguay y Grecia.

También indicaron que durante la investigación se detectaron bienes distribuidos en distintas estructuras societarias y presuntos testaferros, lo que obligó a profundizar el análisis contable y patrimonial.

Un proceso que podría ir a juicio

Tras un breve cuarto intermedio, la audiencia continuó con otros planteos presentados por la defensa que buscan evitar que la causa llegue a juicio oral y público.

Mientras tanto, la Fiscalía insiste en que existen elementos suficientes para avanzar con el proceso judicial y esclarecer el origen del patrimonio del exmandatario entrerriano.

Con información de UNO

Redacción de 7Paginas