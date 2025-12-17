Causa seguros: Imputaron al exintendente Enrique Cresto, a exfuncionarios municipales y a ex presidentes del IAPSER

La investigación es llevada adelante por la fiscal Daniela Montangie, junto al fiscal Tomás Tscherning, quienes imputaron al exintendente de Concordia Enrique Cresto; al exsecretario de Gobierno Aldo Álvarez; y a Fernando Barboza, actual Director General de Fomento de Empleo del Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, en su carácter de funcionarios públicos municipales al momento de los hechos.

Asimismo, se les tomó declaración indagatoria a Juan Domingo Orabona y Tomás Proske, quienes se desempeñaron como presidentes del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER). En el mismo acto también fueron imputados Ignacio Caprarulo y Juan Miró, en su carácter de productores de seguros.

De acuerdo a fuentes judiciales, las siete personas fueron imputadas como autores o partícipes necesarios —según el caso— de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude en perjuicio de la administración pública.

La causa Seguros

Las imputaciones se enmarcan en una causa que investiga presuntas irregularidades cometidas en los trámites de contratación de pólizas de seguros desde la Municipalidad de Concordia. La investigación se inició en febrero de 2024, cuando el Ministerio Público Fiscal abrió una causa de oficio tras hacerse público un decreto mediante el cual se había designado “ad honorem” a Ignacio Caprarulo como asesor de seguros del municipio.

A partir de allí, Fiscalía comenzó a reconstruir los pasos administrativos que derivaron en la contratación de asesores de seguros durante la gestión de Enrique Cresto y también al inicio de la gestión del actual intendente Francisco Azcué, aunque en este último caso el nombramiento fue revocado un mes después.

La apertura formal de la investigación se produjo el 8 de febrero de 2024 y desde entonces se llevaron adelante diversas medidas probatorias, entre ellas el análisis de documentación oficial y la requisa del teléfono celular de uno de los imputados.

Según trascendió durante la etapa investigativa, uno de los ejes de la causa apunta a determinar las consecuencias económicas de las designaciones realizadas, ya que se investiga si el asesor “ad honorem” habría percibido comisiones millonarias entre los años 2019 y 2023 por su intervención en la contratación de pólizas con el IAPSER.

Avance de la investigación

Durante el desarrollo de la causa, el Ministerio Público Fiscal solicitó información detallada a la Municipalidad de Concordia sobre las contrataciones realizadas, el circuito administrativo seguido y el impacto económico de dichas decisiones. También se analiza el rol que habrían tenido los ex presidentes del IAPSER y los productores de seguros imputados.

La investigación continuó su curso entre febrero de 2024 y diciembre de 2025, aunque sin la intervención del fiscal José Arias, quien fue apartado del expediente tras una recusación presentada por la defensa del exintendente Cresto.

Con información de El Entrerios