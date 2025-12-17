Cayeron “Chita” y “Rayo”, prófugos y acusados de asaltar a una mujer en la vía pública

El hecho que dio origen a la investigación, según se informó a 7Paginas, fue denunciado el pasado 14 de diciembre de 2025, cuando una ciudadana manifestó que dos sujetos le habían sustraído pertenencias mientras circulaba por la vía pública. A partir de la denuncia, se iniciaron tareas investigativas con el objetivo de esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Como resultado de la pesquisa, durante la tarde de este martes personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante un operativo para dar cumplimiento a dos órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado de Garantías local. Los procedimientos se realizaron en dos domicilios ubicados en la zona oeste de la ciudad.

Los allanamientos arrojaron resultados positivos, logrando el secuestro de un teléfono celular, una motocicleta Yamaha ZB 110 cc, la suma de 10.000 pesos en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

En el marco del mismo operativo, los efectivos policiales procedieron a la detención de los dos masculinos conocidos como “Chita” y “Rayo”, quienes eran intensamente buscados por la Justicia y serían los autores del robo denunciado días atrás.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúan las actuaciones en el marco de la causa.