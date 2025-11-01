Cayeron cuatro integrantes de una peligrosa banda narco en Concordia

Según confirmaron fuentes policiales a 7Paginas, la investigación se originó tras una denuncia radicada el 28 de octubre, cuando un vecino relató que, tras el fallecimiento de su madre, fue abordado por un grupo de personas que le exigieron continuar con actividades ilícitas relacionadas al almacenamiento y venta de estupefacientes. Ante su negativa, los agresores irrumpieron en su vivienda y sustrajeron cocaína, marihuana, armas de fuego y municiones.

Horas después, la víctima volvió a ser intimidada por unos veinte individuos armados, quienes le reclamaron una suma de dinero y, al no obtener respuesta, arrojaron piedras y efectuaron disparos al aire, generando pánico en el vecindario.

A partir de estos hechos, y con intervención judicial, se libraron seis órdenes de allanamiento en los barrios José Hernández y Pompeya Sur, que arrojaron resultados positivos. Los uniformados secuestraron 106 envoltorios de cocaína, 4 piedras de cocaína, 94 envoltorios de marihuana, $330.000 en efectivo, 16 teléfonos celulares, una balanza de precisión, elementos de corte y un cuadro de motocicleta adulterado.

Tres personas fueron detenidas acusadas del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que un cuarto sospechoso fue aprehendido en las inmediaciones de calles Villaguay y Las Vías, cuando intentaba escapar por las vías del ferrocarril. El sujeto, de 38 años, contaba con pedido de captura y detención vigente por un mandamiento de rebeldía y búsqueda. En el mismo lugar, los efectivos secuestraron también una motocicleta con la numeración suprimida.

Las investigaciones continúan bajo la coordinación de la Fiscalía en turno, y no se descartan nuevas medidas judiciales orientadas a desarticular por completo la red de narcotráfico que operaba en esa zona de Concordia.