Cayeron las «estafas de los cheques»: Intentó engañar dos veces al mismo corralón en Chajarí y descubren un aguantadero en La Criolla

Según lo informado por la policía a 7Paginas, el raid delictivo comenzó el pasado martes 9 de junio, cuando un sujeto de Concordia se presentó en un conocido corralón de Chajarí y adquirió diversos materiales de construcción por una suma estimada en $5.500.000, abonando el total con un cheque que posteriormente se constató que estaba adulterado.

El error del estafador: Volvió al mismo comercio

La ambición le jugó una mala pasada al delincuente. Este viernes 12 de junio, alrededor de las 17:00 horas, el mismo individuo regresó al corralón con la intención de realizar una nueva compra, esta vez intentando entregar otro cheque falso por un monto aproximado de $7.000.000.

Sin embargo, el propietario del comercio ya estaba en alerta, reconoció al comprador y dio aviso inmediato al personal policial, frustrando la segunda estafa en tiempo real.

En el lugar, los uniformados procedieron a identificar al conductor del transporte de carga, un masculino mayor de edad. Al ser interrogado, el chofer alegó desconocer la maniobra ilegal y aseguró haber sido contratado por otra persona vinculada a una supuesta empresa constructora para trasladar los materiales hacia un domicilio ubicado en Colonia La Criolla, en el departamento Concordia.

Allanamiento en La Criolla y hallazgo de otra estafa millonaria

Con los datos recabados, personal de la División Investigaciones de Chajarí se constituyó de urgencia en la vivienda señalada en La Criolla, trabajando en conjunto con efectivos de la Jefatura Departamental Concordia. El fletero, quien poseía las llaves del inmueble, colaboró con la policía y realizó la entrega voluntaria de la totalidad de la carga mal habida el martes: una importante cantidad de acoples para cielorraso.

Sin embargo, la sorpresa de los investigadores fue mayor cuando, al revisar el resto de la propiedad, hallaron un importante lote de aberturas de aluminio de reciente adquisición, valuadas en más de $9.000.000. El fletero manifestó que sus supuestos empleadores le habían ordenado retirar esas aberturas de otro local comercial, también ubicado en la ciudad de Chajarí.

Segunda denuncia

Tras el hallazgo, las autoridades se comunicaron con el propietario del comercio de aberturas de Chajarí. Al revisar sus registros contables y observar minuciosamente el cheque con el que le habían pagado dicha mercadería, el comerciante detectó que también había sido víctima del engaño y constató la adulteración del documento, procediendo a radicar la denuncia penal correspondiente.

Informada de los pormenores, la Fiscalía en turno ordenó el secuestro inmediato de las aberturas de aluminio y de los materiales de construcción. Todos los elementos recuperados fueron trasladados y quedaron depositados en la Comisaría Nº 1 de Chajarí a los fines de ser reintegrados de forma oficial a sus legítimos dueños, mientras continúa la investigación para dar con los cabecillas de la banda.