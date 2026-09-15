Cayó en Concordia una banda que estafó a comerciantes de varias provincias

Una investigación llevada adelante por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Concordia permitió desbaratar una presunta banda dedicada a cometer estafas contra comerciantes de distintas provincias.

En el marco de la causa, durante la jornada de este martes 15 de septiembre se concretaron cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad, ordenados por el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Francisco Ledesma, con intervención del fiscal Dr. José Arias.

Las tareas investigativas permitieron establecer la existencia de al menos once hechos ocurridos entre marzo y agosto de 2026.

Compraban mercadería con comprobantes falsos

De acuerdo con lo establecido durante la investigación, los integrantes de la organización se contactaban con empresas de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, principalmente ferreterías y casas de electrónica, simulando estar interesados en adquirir distintos productos.

Para concretar las operaciones, enviaban a los comerciantes comprobantes de transferencias bancarias apócrifos, aunque el dinero nunca ingresaba realmente a las cuentas de los vendedores.

Cuando los comerciantes advertían que el pago no se había acreditado, los sospechosos argumentaban que se trataba de una demora del banco con el que supuestamente operaban, logrando de esta manera generar confianza y conseguir que la mercadería fuera despachada.

La mercadería llegaba a Concordia

Los productos eran enviados hacia Concordia a través de distintas empresas de transporte y, una vez que llegaban a la ciudad, eran retirados por fleteros.

Según pudieron determinar los investigadores, para dificultar la localización de la mercadería se utilizaban domicilios de terceras personas, donde los productos permanecían temporalmente.

Luego, transcurridos algunos días, los elementos eran comercializados en negocios locales de diferentes rubros a precios considerablemente inferiores a los valores habituales.

El dinero obtenido por estas operaciones era recibido en efectivo o mediante transferencias hacia cuentas bancarias vinculadas a familiares de los involucrados.

Cuatro allanamientos y tres detenidos

Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia autorizó los cuatro procedimientos que se concretaron este martes.

Durante los allanamientos se secuestraron numerosos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos 19 teléfonos celulares, chips, cuatro posnet, un DVR, documentación y anotaciones, además de distintos productos que serían parte de las operaciones investigadas.

Entre los elementos incautados se encuentran estiradores de espalda y soportes lumbares, organizadores para tazas, un taladro inalámbrico, ventilador, purificador de aire, calefactor, proyector, juego de grifería, contenedores plásticos, nueve cajas de lápices marca Filgo, un reflector, un plafón LED, parlante inalámbrico, micrófono, tres pendrive, una cafetera, 19 auriculares y cinco cabezales de cargadores.

También fueron secuestradas 16 cámaras de seguridad y dos tablets, además de otros elementos vinculados con la investigación.

Uno de los datos más relevantes del operativo fue el secuestro de más de un millón de pesos en efectivo.

Durante los procedimientos, además, fueron detenidas tres personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Buscan determinar si hubo más estafas

La investigación continúa ahora con el análisis de los teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, documentación y demás elementos secuestrados durante los allanamientos.

De acuerdo a lo indicado a 7Paginas, ahora los investigadores buscan determinar si existen otros hechos similares cometidos bajo la misma modalidad, además de establecer con precisión el grado de participación que habría tenido cada una de las personas involucradas en la organización.