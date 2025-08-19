Cayó “La Pistolera”: detuvieron en Chajari a la ex custodia del clan Sena que estaba prófuga desde 2023

La mujer, de 36 años, viajaba en un vehículo Chevrolet Onix acompañada por dos hombres, cuando fue identificada por los sistemas informáticos policiales (MINSEG y SIFCOP). Allí se constató que tenía vigente un pedido de captura emitido por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, relacionado con una causa por “abuso de arma y portación de arma de fuego sin autorización legal”.

Tras la verificación, se dio intervención al Juzgado de Garantías de Chajarí, que dispuso su detención inmediata. Machado quedó alojada en la Comisaría Primera de Chajarí, a disposición de la justicia.

Una fuga de casi dos años

Machado estaba prófuga desde agosto de 2023, cuando protagonizó un tiroteo contra el comisario principal Osvaldo Verón, de la División General de Investigaciones del Chaco, en un intento por evitar la detención de su pareja, conocido como “Toti” Núñez.

Aunque en aquella oportunidad fue detenida y se le secuestró el arma, semanas después recuperó la libertad por disposición judicial. Desde entonces, se mantuvo oculta, principalmente en la ciudad bonaerense de Mercedes, hasta que finalmente fue localizada en Entre Ríos.

Vínculos con el clan Sena

Apodada “La Pistolera”, “La Gatillera” o “La Macha”, la detenida integró el círculo de custodia de Marcela Acuña, esposa de Emerenciano Sena y madre de César Sena, los tres actualmente procesados y detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023.

La propia Machado había sido fotografiada junto a Acuña en la Comisaría Tercera de Resistencia, poco antes de que se confirmara el crimen de la joven, un caso que conmovió al país y dejó al descubierto el poder del clan.

Próximos pasos judiciales

Tras su captura en Entre Ríos, la Policía notificó a la justicia chaqueña, que ya inició los trámites para su traslado a la provincia del Chaco, donde deberá responder ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.

Además de la causa por abuso y portación ilegal de armas, no se descarta que se le agreguen nuevas imputaciones vinculadas a su prolongada fuga y al enfrentamiento armado con la policía.

El caso vuelve a poner en el centro de la escena los oscuros vínculos del clan Sena, una estructura de poder político y social que sigue bajo la lupa judicial y mediática en todo el país.

Con información de policía de Entre Rios e Infobae

Redaccion de 7Paginas