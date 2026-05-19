Cayó “Masa”: allanamientos en barrio José Hernández terminaron con un detenido y secuestro de drogas

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de Comisaría Segunda de Concordia, tras tareas investigativas desarrolladas sobre el sospechoso, con conocimiento e intervención del fiscal Núñez Martín.

Según se informó a 7Paginas, se concretaron dos órdenes de allanamiento en distintos domicilios del mencionado barrio, donde los efectivos lograron secuestrar 50 envoltorios de cocaína listos para su comercialización, además de envoltorios con marihuana y sustancias en polvo utilizadas para el estiramiento de estupefacientes.

Como resultado del operativo, el hombre apodado “Masa” quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.