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Martes 19 de mayo de 2026
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Cayó “Masa”: allanamientos en barrio José Hernández terminaron con un detenido y secuestro de drogas

Un hombre de 48 años, conocido con el alias de “Masa”, fue detenido este lunes por la tarde durante una serie de allanamientos realizados en el barrio José Hernández de Concordia, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.
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Redacción 7Paginas

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Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de Comisaría Segunda de Concordia, tras tareas investigativas desarrolladas sobre el sospechoso, con conocimiento e intervención del fiscal Núñez Martín.

Según se informó a 7Paginas, se concretaron dos órdenes de allanamiento en distintos domicilios del mencionado barrio, donde los efectivos lograron secuestrar 50 envoltorios de cocaína listos para su comercialización, además de envoltorios con marihuana y sustancias en polvo utilizadas para el estiramiento de estupefacientes.

Como resultado del operativo, el hombre apodado “Masa” quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.