Cayó «Papo»: Fue capturado escondido bajo una cama tras una seguidilla de robos en Concordia

La medida fue autorizada por el Juez de Garantías, Dr. Francisco Ledesma, en el marco de una investigación por una serie de robos ocurridos recientemente en la jurisdicción de la mencionada comisaría.

El procedimiento y la detención

El trabajo investigativo previo resultó clave para el procedimiento, ya que el sospechoso había sido identificado a través de registros de cámaras de seguridad, lo que permitió a la policía orientar la búsqueda hacia domicilios específicos en la zona sur.

Al irrumpir las fuerzas de seguridad en la vivienda señalada, el joven intentó evadir a la justicia de manera casi desesperada: al notar la presencia de los uniformados, corrió a ocultarse debajo de una cama. Sin embargo, el rápido accionar de los efectivos permitió localizarlo de inmediato y proceder a su aprehensión.

A disposición de la Justicia

El detenido, de 28 años de edad, ya contaba con un frondoso prontuario y era buscado activamente por la «seguidilla de robos» que mantenía en alerta a los vecinos de la zona.

Tras su captura, «Papo» fue trasladado a la Alcaidía policial, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales competentes para dar respuesta por los cargos que se le imputan.

Fuente: Redacción 7Páginas.