Viernes 8 de agosto de 2025
Cayó un clan familiar en Concordia por venta de drogas: madre y dos hijos detenidos en el Barrio Independencia

En un operativo realizado este jueves por la tarde, personal de la Comisaría Octava de Concordia desbarató un presunto clan familiar dedicado a la comercialización de estupefacientes. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del Barrio Independencia, en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida tras una denuncia por robo.
Redacción 7Paginas

Segun lo indicado a 7Paginas, la investigación comenzó cuando una mujer denunció que su hermano había sustraído varios elementos de una vivienda en sucesión familiar y los habría vendido. Con esta información, la policía irrumpió en el domicilio señalado, donde encontró no solo los objetos denunciados, sino también drogas listas para su comercialización.

Durante el allanamiento se secuestraron 33 envoltorios de clorhidrato de cocaína, 2 envoltorios con sustancia vegetal compatible con cannabis sativa, un ventiluz blanco, cuatro batidores completos, dos reflectores pequeños y una canilla plástica, entre otros elementos denunciados como robados.

Como resultado del operativo, fueron detenidas tres personas: una mujer de 42 años y sus dos hijos, de 18 y 19 años, quienes quedaron imputados por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.