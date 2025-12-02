7PAGINAS

Martes 2 de diciembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Cayó una familia narco de Concordia: nueve detenidos y más de 11 millones de pesos secuestrados

Un amplio despliegue policial realizado este martes en Concordia culminó con la detención de nueve personas y el secuestro de más de 11 millones de pesos, drogas, vehículos y otros elementos vinculados a actividades de narcomenudeo. El procedimiento fue encabezado por la División Drogas Peligrosas y contó con el apoyo de funcionarios de otras departamentales.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en varias viviendas ubicadas en inmediaciones de Misiones y A. De Luque, zona donde la policía venía desarrollando tareas investigativas desde hacía tiempo.

Resultados del operativo

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron:

72 envoltorios de cocaína, con un peso total de 600 gramos

3 plantas de marihuana de aproximadamente 1,60 metros

$11.453.900 en efectivo

3 balanzas de precisión

43 teléfonos celulares

1 DVR

1 notebook

2 motocicletas

2 uniformes completos del Grupo Especial

Diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes

Nueve detenidos

Como consecuencia de los allanamientos, quedaron detenidas nueve personas: cinco mujeres y cuatro hombres.

De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales a 7Paginas, los principales acusados pertenecen a una familia conocida de Concordia, con antecedentes y presuntas vinculaciones con la venta de estupefacientes a pequeña escala.

El operativo fue valorado como un golpe significativo contra redes locales de narcomenudeo, dada la cantidad de dinero incautado, el volumen de droga secuestrado y los elementos utilizados para la comercialización.

 

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia, mientras se aguardan nuevas medidas en el marco de la investigación.