Cayó una familia narco de Concordia: nueve detenidos y más de 11 millones de pesos secuestrados

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en varias viviendas ubicadas en inmediaciones de Misiones y A. De Luque, zona donde la policía venía desarrollando tareas investigativas desde hacía tiempo.
Resultados del operativo
Durante los procedimientos, los uniformados incautaron:
72 envoltorios de cocaína, con un peso total de 600 gramos
3 plantas de marihuana de aproximadamente 1,60 metros
$11.453.900 en efectivo
3 balanzas de precisión
43 teléfonos celulares
1 DVR
1 notebook
2 motocicletas
2 uniformes completos del Grupo Especial
Diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes
Nueve detenidos
Como consecuencia de los allanamientos, quedaron detenidas nueve personas: cinco mujeres y cuatro hombres.
De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales a 7Paginas, los principales acusados pertenecen a una familia conocida de Concordia, con antecedentes y presuntas vinculaciones con la venta de estupefacientes a pequeña escala.
El operativo fue valorado como un golpe significativo contra redes locales de narcomenudeo, dada la cantidad de dinero incautado, el volumen de droga secuestrado y los elementos utilizados para la comercialización.
Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia, mientras se aguardan nuevas medidas en el marco de la investigación.