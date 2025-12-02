Cayó una familia narco de Concordia: nueve detenidos y más de 11 millones de pesos secuestrados

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en varias viviendas ubicadas en inmediaciones de Misiones y A. De Luque, zona donde la policía venía desarrollando tareas investigativas desde hacía tiempo.

Resultados del operativo

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron:

72 envoltorios de cocaína, con un peso total de 600 gramos

3 plantas de marihuana de aproximadamente 1,60 metros

$11.453.900 en efectivo

3 balanzas de precisión

43 teléfonos celulares

1 DVR

1 notebook

2 motocicletas

2 uniformes completos del Grupo Especial

Diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes

Nueve detenidos

Como consecuencia de los allanamientos, quedaron detenidas nueve personas: cinco mujeres y cuatro hombres.

De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales a 7Paginas, los principales acusados pertenecen a una familia conocida de Concordia, con antecedentes y presuntas vinculaciones con la venta de estupefacientes a pequeña escala.

El operativo fue valorado como un golpe significativo contra redes locales de narcomenudeo, dada la cantidad de dinero incautado, el volumen de droga secuestrado y los elementos utilizados para la comercialización.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia, mientras se aguardan nuevas medidas en el marco de la investigación.